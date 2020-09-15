مواجهات مع الاحتلال في الخليل وإغلاق طرق في مسافر يطا

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات، ظهر اليوم الثلاثاء، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخل طرق فرعية في مسافر يطا بالسواتر الترابية.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل شارع الشهداء أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.



وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفر عنها إصابة العشرات بحالات اختناق، وإغلاق عدد من المحال التجارية، ومغادرة المواطنين الأسواق.



ولفت المصادر إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا معلمات وطالبات مدرسة قرطبة الأساسية المختلطة والباحث الميداني في لجنة إعمار الخليل حسن السلامين، وعددا من المواطنين، ومنعتهم من عبور الحاجز المقام على مدخل شارع الشهداء.



يذكر، أن ميدان باب الزاوية يقع في منطقة سهلة في حضن الوادي، ويشكل مركزا رئيسا لمدينة الخليل، ويحيط به العديد من المواقع العسكرية والتجمعات الاستيطانية التي أقيمت بعد عملية الدبويا البطولية التي جرت في قلب شارع الشهداء عام 1980 وقتل فيها ستة مستوطنين.