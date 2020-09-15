شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل هنادي حلواني وشابًا آخر ويستدعي آخرين بالقدس

الاحتلال يعتقل هنادي حلواني وشابًا آخر ويستدعي آخرين بالقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المرابطة هنادي حلواني وشابا آخر واستدعت آخرين من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت المعلمة المقدسية هنادي حلواني في حي وادي الجوز في القدس المحتلة، وعاثت خرابا في محتوياته، واعتقلها للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي يوسف حمدان من منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، استدعت قوات الاحتلال الشبان رامي فاخوري، روحي كلغاصي، جهاد قوس، محمد حزينة، وهشام بشيتي من مدينة القدس المحتلة، للتحقيق في مركز "القشلة"غرب القدس.

وصعدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف الشخصيات المقدسية من خلال الاعتقال والإبعاد والاستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموما والمسجد الأقصى على وجه الخصوص وصولا إلى تهويد مصلى باب الرحمة.

وتأتي تصعيدات الاحتلال بحق المرابطين في المسجد الأقصى، إثر المحاولات المتواصلة من سلطات الاحتلال لتغيير الوقائع على الأرض داخل الأقصى، وتمرير تقسيمه زمانيا ومكانيا.

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