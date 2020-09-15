حسن يوسف: بيان القيادة الموحدة خطوة مهمة وهي الخيار الوحيد

حسن يوسف

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس حسن يوسف، إن بيان القيادة الموحدة للقوى الوطنية له أهمية كبيرة جدا، وهو إشارة واضحة ورسالة للكل أن الشعب الفلسطيني اليوم موحد عمليا وليس نظريا.



واعتبر يوسف، أن بيان القيادة الموحدة هو نقطة البداية لأن يتوحد الشعب الفلسطيني، ويقوم بخطوات عملية على الأرض في مواجهة التحديات التي تداهمنا، وأكد أن هذه الخطوة بالغة الأهمية وهي الخيار الوحيد أمام شعبنا الفلسطيني ولا خيار آخر أمامنا.



وقال: "الجميع استشعر خطورة قضيتنا قبل صفقة ترامب، ولكن مشاريع الضم والتطبيع المتسارعة كلها أيقظت الشعب بشكل كبير والكل شعر بخطورة الأمر، ونحن لا يوجد أمامنا إلا أن نتوحد على الأرض وننسى خلافتنا".



وأضاف: "هذا لا يعني أن ننسى الخلافات ونرّحل بعض القضايا، خاصة ملفات إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، صحيح أن هناك أشياء أهم وأخطر لكن لا يعني ان نتجاوزها، فلا بد من الوقوف عندها ومعالجتها".



ويرى القيادي يوسف أنه ليس مع القول بأن الانقسام هو دفع للتطبيع، وأوضح لقوله: "هذا أمر غير مقنع، الانقسام موجع ولا أقلل من خطورته، وسنتغلب عليه؛ لكن التمثيل التجاري منذ عشرات السنين موجود، وهناك تمثيل تجاري ومكاتب للاحتلال في دول عديدة من قبل الانقسام، بل هم سبقوا الانقسام بكثير".



وأكد أن "التطبيع خطير جدا وضرب للمنظومة العربية وكل القيم والثوابت وقرار الجامعة العربية برفض القرار الفلسطيني الذي دعا إلى إدانة التطبيع، وقفز هذه الدول عنه تعتبر قفزة عن كل ثوابت الأمة".



وأشار إلى أن التطبيع هو الوقوف في صلب صفقة القرن التي تريد طمس قضيتنا الفلسطينية وتجاوز حقوقنا والغاءها، مطالبًا المطبعين بالتوقف لأن ذلك مضر بحقوقنا الفلسطينية بشكل أساسي.



وشدد يوسف على أنه بالرغم من المسلسل التطبيعي، فإن القضية مرهونة بشكل أساسي على شعبنا الفلسطيني وعلى وحدتنا وثباتنا على ثوابتنا، وأن نبقى متمسكين بحقوقنا نواجه الاحتلال بكل الوسائل.