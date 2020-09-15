منويل مسلم للمطبعين: لا تمروا بالقدس وأبواب الأقصى سيفتحها صلاح

أكد رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس منويل مسلم، أن أبواب الأقصى لن تفتحها أيدي نتنياهو بل أيدي صلاح الدين الأيوبي، مطالبا المطبعين "بعدم الاقتراب من الأقصى كي لا تخرج منه نار تأكلكم وتأكل خيانتكم".





وقال مسلم في رسالة: "أسوار الأقصى تلفظ المطبعين ولسان حالها، إن مررتم بس سأنهار عليكم".





وتوجه مسلم بحديثه للعائدين من واشنطن، وطالبهم بعدم المرور في أجواء القدس لأن "سماء القدس حارقة".





وأردف مسلم: "عودوا إلى بلادكم سالمين، أما نحن فسنشكو أمرنا إلى الله وإلى شعوبكم".





يذكر أن الولايات المتحدة ترعى مساء اليوم الثلاثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2020) توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات والبحرين من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى في مراسيم احتفالية في البيت الأبيض، فيما وصف الفلسطينيون هذا اليوم بـ "الثلاثاء الأسود".





ويحضر مراسيم التوقيع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما يمثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.





ووفقاً لما أوضحته مصادر إسرائيلية فإن الاتفاقية مع دولة الإمارات تعتبر اتفاقية سلام، ستصوت عليها الحكومة والكنيست لاحقاً لإقرارها.





وشهد اليوم الثلاثاء فعاليات ضد اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين والاحتلال الإسرائيلي في مختلف الأراضي الفلسطينية، ضمن فعاليات "يوم الغضب الشعبي" التي أعلنت عنها القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية في بيانها الأول.

رام الله - دنيا الوطن