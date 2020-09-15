"الخارجية" تعلن عن رحلة اجلاء جديدة من أمريكا

أعلن وزارة الخارجية والمغتربين عن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية/ شيكاغو، الأحد المقبل.





وأعلنت الخارجية، في بيان وصل "دنيا الوطن" الثلاثاء، فتح باب التسجيل أمام المواطنين الراغبين في السفر على متن تلك الرحلة من الوطن الى الولايات المتحدة ( مغادرين)، بدءاً من الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء، ويغلق في تمام الساعة العاشرة من صباح الجمعة المقبلة.





وقالت إن على كل من يرغب من الطلبة والمواطنين السفر إلى الولايات المتحدة على متن تلك الرحلة التسجيل من خلال الاتصال بالرقم ٠٠٩٧٢٥٩٩٨٦٨٥٧٢.





أما بالنسبة للمواطنين العالقين الذين سجلوا لدينا والراغبين في العودة الى أرض الوطن من الولايات المتحدة، وفق الخارجية، فعليهم المبادرة إلى الحجز وشراء التذاكر على متن هذه الرحلة من خلال الرابط التالي : https://repat.rj.com فقط.





رام الله - دنيا الوطن