الصحة: ست حالات وفاة و888 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة استمرار تسجيل تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، حيث سجلت مناشدة جمهور المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم وعوائلهم وأبناء وطنهم.





وأضافت الوزيرة الكيلة أن الخروج من جائحة كوفيد 19- كورونا بأقل الخسائر يتطلب الالتزام التام من جمهور المواطنين، وعدم الاستهانة بالمرض، مؤكدة أن الاستهتار وإهمال إجراءات السلامة والوقاية سيؤدي إلى مزيد من الإصابات والوفيات.





وشددت د. الكيلة على أهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل، والابتعاد عن الأماكن المكتظة، وتجنب المناسبات الاجتماعية، وغسل الأيادي بالماء والصابون بشكل دوري واستخدام المعقمات الكحولية.





وأشارت إلى تسجيل 6 حالات وفاة، لمواطنة (66 عاما) من تفوح، ومواطنة (60 عاما) من ترقوميا بمحافظة الخليل، ومواطنة (70 عاما) من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، إصافة إلى سيدة من سلوان، وسيدة من رأس العامود، ومواطن من حي أم ليسون في مدينة القدس.





وتابعت أن الإصابات الجديدة في فلسطين بلغت 888 إصابة في الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى 230 إصابة في مدينة القدس خلال اليومين الماضيين، وتوزعت حسب التالي: محافظة الخليل (162)، محافظة نابلس (68)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (190)، جنين (105)، أريحا والأغوار (15)، طوباس (1)، سلفيت (25)، طولكرم (30)، قطاع غزة (79)، ضواحي القدس (130)، مدينة القدس (230 خلال يومين).





وأوضحت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة بلغت 455 حالة، سجلت في: محافظة الخليل (200)، محافظة طولكرم (8)، محافظة بيت لحم (114)، محافظة طوباس (10)، محافظة سلفيت (6)، مدينة القدس (57)، قطاع غزة (60).





ولفتت إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن