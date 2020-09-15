شؤون فلسطينية

وقفة احتجاج في مكتب الديمقراطية في صنعاء ضد التطبيع مع دولة الاحتلال

وقفة احتجاج في مكتب الديمقراطية في صنعاء ضد التطبيع مع دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
شهد مكتب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في العاصمة اليمنية، صنعاء، وقفة احتجاجة ضد التطبيع مع دولة الاحتلال، شاركت بها وفود يمنية وفلسطينية وألقي فيه عدد من الكلمات.

ممثل الجبهة، خالد خليفة، استنكر تجاهل جامعة الدول العربية، أي ذكر للتطبيع في بيان وزراء خارجية الدول العربية، وقال: "إن المواقف التي انحازت لصالح التطبيع، خيبت آمال الشعب الفلسطيني، وأظهرت زيف إدعاء الكثيرين، أن القضية الفلسطينية مازالت القضية الأولى لبعض الأنظمة العربية التي بدأت تتدافع للالتحاق بالتحالف الأميركي- الإسرائيلي في صياغة معادلات جديدة للعلاقات الإقليمية في المنطقة".

ودعا خليفة الشعوب العربية لتحمل مسؤولياتها القومية لإعادة تصويب البوصلة نحو فلسطين، وشعب فلسطين بعدما انحرف بها البعض نحو تل أبيب وحكومة نتنياهو.

وحيا خليفة القوى والأحزاب والشعوب التي مازالت إلى جانب شعب فلسطين، ووجه تحية خاصة إلى اليمن الشقيق الذي مازال يعض على الجراح، ولا يتخلى عن فلسطين.

بدوره، أشار الأمين العام لملتقى الوعي والتلاحم الشبابي، كمال الشريف إلى أن من يقتل الشعوب العربية، ويحاصرها هو نفسه من يقتل الشعب الفلسطيني.

وقال: "إن معركة خلاص الشعب اليمني، هي الوجه الآخر لمعركة خلاص الشعب الفلسطيني".

واختتم اللقاء بإصدار بيان عن المعتصمين، جاء فيه أن النظام العربي، الذي يهرول إلى التطبيع لا يمثل شعبه ومشاعره وتطلعاته القومية، وانحيازه لفلسطين.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم للوقوف دوماً إلى جانب القضايا العادلة، وفي مقدمها قضية فلسطين، ورفض مخطط الضم و(صفقة القرن).






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