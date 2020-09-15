حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل شارع الشهداء أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق، وإغلاق عدد من المحال التجارية، ومغادرة المواطنين الأسواق.



كما احتجزت قوات الاحتلال معلمات وطالبات مدرسة قرطبة الأساسية المختلطة والباحث الميداني في لجنة اعمار الخليل حسن السلامين، وعددا من المواطنين، ومنعتهم من عبور الحاجز المقام على مدخل شارع الشهداء، ولا زالوا محتجزين.