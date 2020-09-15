شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، في الفترة الصباحية من اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، بالتزامن مع دعوات لاقتحام موسّع، يوم الخميس المقبل.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 69 مستوطنًا، بينهم 13 طالبًا يهوديًا، اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت الأوقاف، أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية بالأقصى، وتحديدًا بالجهة الشرقية منه.

وأشارت الأوقاف إلى أن المستوطنين، يواصلون استهداف منطقة باب الرحمة في المسجد الأقصى، حيث اقتحامها والجلوس فيها وأداء طقوس تلمودية استفزازية.

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين، يرافقهم ضباط مخابرات وطلبة معاهد دينية، أدوا طقوساً تلمودية استفزازية، بصوت علني في باحات المسجد الأقصى.

ولفتت المصادر إلى أن الاقتحامات، جاءت تحت حماية قوات خاصة، تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقوم على حماية الاقتحامات بشكل كامل.

وتأتي هذه الاقتحامات اليومية، بدعوات جماعات استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة السيطرة على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وفي سياق متصل، يسعى ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المتطرفة لتنفيذ اقتحام مركزي للأقصى، يوم الخميس، على اعتبار أنه آخر أيام السنة العبرية قبل رأس السنة.

وتستعد الجماعات المتطرفة لاقتحام واسعة للأقصى الخميس المقبل، قبيل حلول "رأس السنة العبرية" الجديدة، وسيحاول بعض المتطرفين لإدخال "بوق الشوفار" لنفخه داخل الأقصى أو عند بابي الأسباط والسلسلة.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تمارس ضد المرابطين سياسة الاعتقال والإبعاد المتكرر لحرمانهم من الوصول للأقصى المبارك.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة التضييق على المقدسيين والمرابطين والمصلين في المسجد الأقصى، بالاعتقال والإبعاد والاستهداف الجسدي المتكرر بهدف ترهيب المواطنين وتفريغ المسجد لإتاحة المجال أمام المستوطنين بتنفيذ مخططاتهم التهويدية.

وفي تقرير دوري يصدر عن المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة، تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، كما ضاعف انتهاكاته بحق المقدسات واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وحسب التقرير، فقد ارتكبت قوات الاحتلال، ومستوطنوه (24) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما بلغ عدد المستوطنين، الذي اقتحموا المسجد الأقصى (1599) مستوطناً.

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