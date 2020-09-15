شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية: التطبيع تحدٍ لإرادة الشعوب العربية

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية: التطبيع تحدٍ لإرادة الشعوب العربية
رام الله - دنيا الوطن
دانت "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تمعن في تنفيذ سياساتها العدوانية، بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، والإمعان في السياسة التوسعية والاستيطانية في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تحدياً للشرعية الدولية وقرارتها، وتضع المجتمع الدولي برمته أمام تحدي إنقاذ القانون الدولي المهدد بالسقوط، نتيجة هذه الممارسات والانتهاكات.

ودعت الشبكة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، الثلاثاء، كافة الدول العربية للعودة إلى مبادرة السلام العربية، والتمسك بها، كمدخل وحيد لحل القضية الفلسطينية على أساس عادل ومستدام، وعلى قاعدة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع أنواع التمييز والفصل العنصري والإبادة الجماعية.

وطالبت منظمات المجتمع المدني العربية، برفض هذه الاتفاقيات ومقاطعة الاحتلال على كافة المستويات، ودعتها لتعزيز تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده، في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأكدت الشبكة على تمسكها الكامل، بالنضال من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه الكامل في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وقالت الشبكة العربية: إنه بعد مضى شهرٍ على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي تحدٍ لإرادة الشعوب العربية، وقّعت مملكة البحرين الاتفاق تنفيذاً وانسجاماً مع (صفقة القرن) المشؤومة، وهو المشروع الأميركي الذي يؤدي إلى إنهاء القضية الفلسطينية، والذي ينتهك بشكل فظ قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، ويثّبت ويديم الاحتلال الإسرائيلي، ومشروعه الاستعماري، ويوفر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فرصة للإفلات من العقاب على ممارساتها العدوانية والمتمادية، بحق الشعب العربي الفلسطيني.

وأضافت في بيانها، لقد سبق وحذّرت "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" من الانضمام الى هذه الصفقة، التي انطلقت عملياً في أيار/ مايو 2018 بنقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية من تل أبيب الى القدس في خطوة اعتبرت حينها اعترافاً بالمدينة المحتلة عاصمةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي من طرف واحد وعلى حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن توالي خطوات التطبيع والتوقيع على اتفاقيات سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ينذر بانفراط وحدة الموقف العربي  تجاه القضية الفلسطينية ويطيح بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها جامعة الدول العربية عام 2002 من بيروت، وتدعو الى دعم جهود بناء السلام وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة، ما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ويحمي الحد الأدنى من حقوقه المشروعة، كشرط أساسي لأي علاقة مع دولة الاحتلال.

وأكدت أن توقيع مملكة البحرين اتفاق تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، يشكّل تحدياً لموقف الشعوب العربية الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، ووقف ممارسات الفصل العنصري من قبل إسرائيل بحق الفلسطينيين و يشجعها على المضي في اعتداءاتها الاستعمارية التوسعية التي تطال مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، وتقطّع أوصالها وفرض السيادة على القدس، وتشديد الحصار على قطاع غزة، وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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