حماس تدعو للتصدي للاقتحام المركزي للمستوطنين الخميس المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، الشعب الفلسطيني في القدس؛ للتصدي للاقتحام المركزي، الذي دعت إليه ما تسمى بمنظمات الهيكل المزعوم المتطرفة الخميس المقبل.



وأكد الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في تصريح له، الاحتلال يستغل اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين، بتصاعد وتيرة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بشكل شبه يومي، وهدم مزيد من بيوت المقدسيين في المدينة المقدسة.



وأضاف القانوع، أن اقتحام عشرات المستوطنين صباح اليوم، للمسجد الأقصى المبارك، واستعداد منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ اقتحام مركزي الخميس المقبل، هو نتاج اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من تصاعد وتيرة العدوان على المسجد الأقصى، واستمرار اقتحامه بشكل يومي.