الاقتصاد بغزة تُحيل 137 تاجر وبائع للنيابة العامة

حالت وزارة الاقتصاد الوطني ب غزة ، 137 تاجر وبائع للنيابة العامة، خلال الأسبوع الماضي.





وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور في تصريح للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، انه تم احالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار قاموا برفع الاسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع، بالإضافة الي عدد من أصحاب المنشآت والمحلات التجارية غير الملتزمين بالإجراءات الصحية وشروط الامن والسلامة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الحكومية.





وبين الغندور، أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع كالتالي (محافظة غزة 34، محافظة الشمال 36، محافظة الوسطي 38، ومحافظة خانيونس 29 ما بين بائع وتاجر).





وأوضح ، أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم حماية المستهلك في الميدان خلال الأربع ايام السابقة.





وأشار الغندور الي ان اجمالي المخالفات التي تم تحويلها واحالتها للنيابة العامة منذ بداية حالة الطوارئ بلغت 650 مخالفة، لتجار مخالفين وغير ملتزمين بتعليمات وقرارات الوزارة الصادرة بالخصوص.





يشار الي ان الوزارة اصدرت قرارا بمنع الاسعار والاحتكار، محذرة التجار من الاستغلال والاحتكار.





وتقوم طواقم حماية المستهلك بالوزارة، بجولات ميدانية للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين.

رام الله - دنيا الوطن