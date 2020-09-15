شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة تُحيل 137 تاجر وبائع للنيابة العامة

الاقتصاد بغزة تُحيل 137 تاجر وبائع للنيابة العامة
رام الله - دنيا الوطن
حالت وزارة الاقتصاد الوطني ب غزة ، 137 تاجر وبائع للنيابة العامة، خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور في تصريح للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، انه تم احالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار قاموا برفع الاسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع، بالإضافة الي عدد من أصحاب المنشآت والمحلات التجارية غير الملتزمين بالإجراءات الصحية وشروط الامن والسلامة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الحكومية.

وبين الغندور، أن عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع كالتالي (محافظة غزة 34، محافظة الشمال 36، محافظة الوسطي 38، ومحافظة خانيونس 29 ما بين بائع وتاجر).

وأوضح ، أن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم حماية المستهلك في الميدان خلال الأربع ايام السابقة.

وأشار الغندور الي ان اجمالي المخالفات التي تم تحويلها واحالتها للنيابة العامة منذ بداية حالة الطوارئ بلغت 650 مخالفة، لتجار مخالفين وغير ملتزمين بتعليمات وقرارات الوزارة الصادرة بالخصوص.

يشار الي ان الوزارة اصدرت قرارا بمنع الاسعار والاحتكار، محذرة التجار من الاستغلال والاحتكار.

وتقوم طواقم حماية المستهلك بالوزارة، بجولات ميدانية للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يغلق مداخل الطرق في مسافر يطا بالسواتر الترابية

الاحتلال يغلق مداخل الطرق في مسافر يطا بالسواتر الترابية

التعليم بغزة: لدينا خطة لاستئناف الدراسة والقرار الأساسي بيد اللجنة الحكومية

التعليم بغزة: لدينا خطة لاستئناف الدراسة والقرار الأساسي بيد اللجنة الحكومية

الصحة: ست حالات وفاة و888 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة: ست حالات وفاة و888 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

وقفة احتجاج في مكتب الديمقراطية في صنعاء ضد التطبيع مع دولة الاحتلال

وقفة احتجاج في مكتب الديمقراطية في صنعاء ضد التطبيع مع دولة الاحتلال

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الديمقراطية: &#34;يوم الغضب&#34; محطة التحول نحو المجابهة الوطنية الشاملة

الديمقراطية: "يوم الغضب" محطة التحول نحو المجابهة الوطنية الشاملة

الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان خطراً مضاعفاً مع انتشار فيروس (كورونا)

الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان خطراً مضاعفاً مع انتشار فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مداخل الطرق في مسافر يطا بالسواتر الترابية

الاحتلال يغلق مداخل الطرق في مسافر يطا بالسواتر الترابية

وقفة احتجاج في مكتب الديمقراطية في صنعاء ضد التطبيع مع دولة الاحتلال

وقفة احتجاج في مكتب الديمقراطية في صنعاء ضد التطبيع مع دولة الاحتلال

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الديمقراطية: &#34;يوم الغضب&#34; محطة التحول نحو المجابهة الوطنية الشاملة

الديمقراطية: "يوم الغضب" محطة التحول نحو المجابهة الوطنية الشاملة

الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان خطراً مضاعفاً مع انتشار فيروس (كورونا)

الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان خطراً مضاعفاً مع انتشار فيروس (كورونا)

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية: التطبيع تحدٍ لإرادة الشعوب العربية

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية: التطبيع تحدٍ لإرادة الشعوب العربية

اغلاق ثلاث مدارس في الخليل لمدة خمسة أيام بسبب (كورونا)

اغلاق ثلاث مدارس في الخليل لمدة خمسة أيام بسبب (كورونا)

منوعات

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

صدمة في قضية &#34;اغتصاب فيرمونت&#34;.. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

صدمة في قضية "اغتصاب فيرمونت".. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

شاهد: &#34;قمر&#34; تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها &#34;بالمايوه&#34;

شاهد: "قمر" تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها "بالمايوه"

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

عربي

فيضانات السودان.. تضرر 650 ألف شخص وتحذير أممي

فيضانات السودان.. تضرر 650 ألف شخص وتحذير أممي

المغرب.. 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

المغرب.. 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

شاهد: اندلاع حريق كبير بمبنى تجاري في بيروت اليوم

شاهد: اندلاع حريق كبير بمبنى تجاري في بيروت اليوم

الإمارات والبحرين توقعان اليوم اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل

الإمارات والبحرين توقعان اليوم اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل