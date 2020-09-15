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شؤون فلسطينية

زاهر جبارين: الشراكة الوطنية عنوان مهم لمواجهة الاحتلال

زاهر جبارين: الشراكة الوطنية عنوان مهم لمواجهة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) زاهر جبارين، على أن إعلان القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، يمثل خطوة مهمة في مواجهة الاحتلال، ومشاريع الضم والتوسع، التي تطال مدننا وقرانا في الضفة المحتلة.

وقال جبارين في تصريح صحفي له: "إن وضع اتفاق الأمناء العامين قيد التنفيذ، يمثل خطوة أولى نحو الشراكة الوطنية الجادة، وإن إصلاح منظمة التحرير، والشراكة في مؤسستها، يعتبر عنواناً مهماً لهذه المرحلة؛ ليكون القرار الفلسطيني موحداً وشاملاً وجماعياً".

ودان عمليات التطبيع التي تقوم بها بعض الدول العربية، والتي اختارت القفز عن حقوق شعبنا، ومهادنة الاحتلال، الذي يهدم، ويقتل، ويشرد، ويمنع شعبنا من حقه في الوطن المستقل.
 
وشدد جبارين على أن خيار المقاومة الشاملة، هو الطريق لتحرير أرضنا المحتلة، وأن شعبنا البطل، الذي يواجه الاحتلال في كل شبر فوق أرضه، قادر على حماية حقوقه والدفاع عنها.

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