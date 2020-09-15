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شؤون فلسطينية

أحمد بحر يُحذر من خطورة الإهمال الطبي بحق الأسرى

أحمد بحر يُحذر من خطورة الإهمال الطبي بحق الأسرى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس المجلس التشريعي بغزة، بالإنابة، د. أحمد بحر، بالتحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، الذين يخوضون أصعب المعارك، ويواجهون آلية البطش الصهيونية في معركة الكرامة.

وقال بحر في مشاركته بحملة أغلال وإهمال، الذي نظمتها جمعية (واعد) للأسرى والمحررين؛ لتسليط الضوء على معاناة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال مع تفشي فيروس (كورونا)، قال: "إن ستة آلاف أسير فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال، منهم 700 أسير مريض بأمراض مختلفة، ويمارس الاحتلال ضدهم سياسة الإهمال الطبي المتعمد".

وأضاف بحر: "اليوم أصبح في صفوف الأسرى 29 مصابًا بفيروس (كورونا) والعدد معرض للزيادة في كل لحظة"، مطالباً المؤسسات والمنظمات الدولية، والمجتمع الدولي بالقيام بواجباتها الإنسانية، والعمل على إرسال لجنة طبية دولية؛ للاطلاع على الواقع الصحي للأسرى الأبطال.

وأشار بحر إلى وجود ثمانية من نواب المجلس التشريعي، ما زالوا في سجون الاحتلال، في أخطر انتهاك عرفه التاريخ للحصانة البرلمانية المعتبرة عالمياً.

ودعا بحر، الأبطال للصبر قائلاً: "إن يوم حريتكم آتٍ لا محالة، وشمس الإفراج عنكم ستشرق قريباً، وستتنسمون عبير الحرية عما قريب، بإذن الله تعالى".

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