قيادي بالمقاومة: المواجهة مع الاحتلال قادمة وما عرضته القسام جزء من معركتنا الخفية

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد أبو خالد، الناطق باسم كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الفعاليات التي تقيمها القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هي نتاج ما أثمره اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وهي أول ما تم الاتفاق عليه، والخطوة الاولى التي يتم تنفيذها.



وقال أبو خالد لـ"دنيا الوطن": "هذا الاجتماع الذي دعت إليه الجبهة الديمقراطية منذ الانقسام، وحتى حينما اجتمعوا، بأن تجتمع الفصائل، وتضع النقاط على الحروف؛ لمواجهة شاملة بشكل موحد مع الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف: "هذا الاجتماع الذي تمخض عنه العديد من القرارات، وأبرزها تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، لمواجهة الاحتلال في نقاط التماس، وأن تبقى المقاومة موحدة بكافة أشكالها مشرعة"، داعياً إلى استمرار المقاومة، ويجب استمرار الاشتباك والاحتكاك مع الاحتلال، وألا يقتصر الأمر على قاعدة الرد على ما يتم الاعتداء على الفلسطينيين.



وأوضح أبو خالد، أن هذا الاتفاق، جاء في ظروف عصيبة، تعصف بالقضية الفلسطينية، لا سيما التطبيع بين الامارات والبحرين من جهة، والاحتلال الاسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون بكافة أطيافهم.



وقال: "نحن نؤيد فكرة أن تبدأ المقاومة الشعبية، وأن تستمر، وتكون بنفس القوة، ومع الأيام عندما نتخلص من وباء (كورونا)، تزيد مناطق الاحتكاك، وظروف المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، تسمح أن تبقي على حالة الانتفاضة، وصولاً إلى انتفاضة شعبية شاملة، نواجه الاحتلال من خلالها".



وفيما يتعلق بتلكؤ الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ اتفاقات التهدئة، أكد المتحدث باسم كتائب المقاومة الوطنية، أن الكتائب لم تتحدث يوماً أو توقع هي والكثير من الأجنحة العسكرية، على ما يعرض في الإعلام باتفاق التهدئة، لافتاً إلى أن كل ما تم الاتفاق عليه هو اتفاق القاهرة أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق وقتها على عدة أمور، تتلخص بوقف العدوان، وضرورة رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، مشدداً على ضرورة أن يرفع الاحتلال هذا الحصار بكافة أشكاله والقيود التي وضعها، وأن يدفع ثمن جريمته في محاصرة الشعب الفلسطيني على مدار 14 عاماً وأكثر، وهو يحاصر القطاع بحراً وبراً وجواً.



وقال: "على الاحتلال أن يدفع ثمن هذه الجريمة، وعليه أن يُرغم من أجل رفع الحصار، وألا نكون تحت رحمته عبر إدخال الأموال تارة أو توسيع مساحة الصيد تارة أخرى، فالاتفاق على فك الحصار لا يتجزأ، يجب على الاحتلال أن يرفعه بشكل كامل، وأن ينفذ ما تم الاتفاق عليه عام 2014 برعاية مصرية".



وأضاف أبو خالد: "هذا ما يجب إتمامه، أما اتفاقات وهدنة، فنحن لا نعترف به ولا يوجد في قاموس كتائب المقاومة الوطنية والجبهة الديمقراطية بشكل عام، ما يدعونا للتحدث عن اتفاق، فلا اتفاق بيننا وبين الاحتلال، وإنما المعركة بيننا وبينه مفتوحة".



في السياق، أكد أبو خالد، أنه من المتعارف عليه بأن الاحتلال الإسرائيلي، ينكر ويغدر لما يتم الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن المقاومة الفلسطينية عندما لا تواجه الاحتلال وجهاً لوجه، فهي تكون في معركة مع نفسها، من خلال الإعداد والتطوير والتجهيز؛ من أجل معركة حتمية مع الاحتلال.



وقال: "الاحتلال يعلم جيداً أنه يواجه مقاومة فلسطينية، حينما يعتدي عليها فإنها ترد الصاع صاعين، وحينما يتم لجم هذه الاعتداءات، فإن المقاومة الفلسطينية، تشغل نفسها بنفسها في معركة الاعداد والتجهيز، حيث إن الاحتلال أيضاً يُعد بنك أهداف، وأيضاً نحن نعد مفاجآت لهذا العدو، ونطور أنفسنا، ونعرف أماكن القوى ونطورها، ونقاط الضعف ونقويها".



وأضاف أبو خالد: "التهدئة لن تصمد طويلاً، لأن الاحتلال لا يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ونحن في كتائب المقاومة الوطنية، لن نصمت على أن يبقى السلاح في أيدينا، وتبقى غزة محاصرة، وأنها تموت جوعاً، لذلك علينا أن ننفجر جميعاً في وجه من يحتلنا ويحاصرنا ويمنع القوت عن أبنائنا، وبالتالي المواجهة قادمة بيننا وبين الاحتلال".



وفيما يتعلق بما كشفته كتائب القسام من كنوز وأسلحة وذخائر في السفينتين البريطانيتين، خلال برنامج (ما خفي أعظم)، أكد أبو خالد، أن كتائب المقاومة الوطنية، تربطها بكتائب القسام وكافة الأجنحة العسكرية علاقات جيدة وطيدة، والجميع يعلم ذلك، فالجميع موحدون في الميدان والقرار، لافتاً إلى ان هناك مساعٍ لتطوير غرفة العمليات المشتركة، لتكون أكثر وحدة من خلال الشراكة في قرار الحرب والسلم.



وقال: "ما تم عرضه إيجابي وجيد، ونشد على أيادي إخواننا في كتائب القسام، ورسالة كتائب القسام، هي رسالة الأجنحة العسكرية جميعها، بأن المقاومة الفلسطينية، حينما يحاصرها الاحتلال، لديها الكثير، حتى ما عرض هو جزء لا يتجزأ من المعركة التي تحدثت عنها، وهي المعركة الخفية، فالمقاومة تمتلك طرقاً وأساليب جديدة، فكل عام كان لديها مفاجآت".



وأَضاف: "ما تحدثت عنه القسام، سليم وصحيح، لأننا نواجه نفس الظروف، ونفس الطرق، فنطور أنفسنا، فمن لا شيء نصنع كل شيء".