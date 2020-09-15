قطر: لن ننضم لجيراننا الخليجيين بالتطبيع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر: إن الدوحة لن تنضم إلى جيرانها الخليجيين، وتلحق بقطار التطبيع، وتهرع لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حتى يتم حل نزاعها مع الفلسطينيين.



وأوضحت الخاطر، وفق وكالة (بلومبيرغ) الأميركية: "لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الصراع، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل".



وتابعت: "جوهر هذا الصراع، يدور حول الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون" باعتبارهم "أناس بلا دولة يعيشون تحت الاحتلال".