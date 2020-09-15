الاتحاد التونسي للشغل يرفض التطبيع ويدعو نقابات العمال البحرينية للدفاع عن كرامة شعبهم

أكد أمين عام مساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، موقف بلاده الرافض للتطبيع البحريني الإماراتي مع دولة الاحتلال، والذي يخالف القوانين الدولية ومحاولة النيل من صمود شعبنا، وأمله وتطلعاته من أجل التحرير والعودة .





وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد أصدر بيانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني ضد التطبيع، مطالبا نقابات واتحادات عمال البحرين المناضل من اجل الدفاع عن كرامة شعب البحرين، برفض التطبيع والوقوف الى جانب القضية الفلسطينية العادلة، مشيرا الى ان المظاهرات في تونس ستستمر للتنديد والاستنكار بالتطبيع .





ونوه الى أن الاتحاد يسعى منذ سنوات للقيام بدوره من أجل التصدي للهرولة نحو التطبيع، والتي يمكن أن يتجه إليها بعض العرب.





وشدد البوغديري على أن الاتحاد العام سيكون سدا منيعا من أجل أن تتخذ الحكومة التونسية موقفا واضحا، وقرارا يجرم ويندد بالتطبيع مع الاحتلال الذي يقتل ابناء شعبنا وعماله، من خلال الضغط على البرلمان التونسي.

رام الله - دنيا الوطن