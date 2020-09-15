وكيل العمل بغزة يكشف تفاصيل اختيار أسماء المستفيدين من منحة (كورونا)

أكد وكيل وزارة العمل، في غزة، موسى السماك، أن وزارته، عندما تعلن عن 70 ألف اسم سيستفيد من منحة متضرري فيروس (كورونا)، سيكون هناك عدد لا بأس به من المحتجين، وذلك مع ازدياد نسبة البطالة في ظل استمرار الجائحة.





وأوضح السماك، وفق إذاعة (صوت الأقصى)، أن عدد المسجلين على رابط وزارة العمل كمتضررين من الجائحة 138 ألف اسم، متابعاً: "حصلنا على 20 ألف اسم من المؤسسات المختلفة، سواء الرسمية وغير الرسمية.





وتابع: "بلغ العدد 158 ألفاً، تم اختيار 70 ألف اسم من ضمن 158 ألفاً، بمعنى أن حوالي 88 ألفاً لم يستفيدوا"، موضحاً أن هناك لجنة مشكلة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والاتصالات، اجتهدنا ووضعنا معايير واضحة، أن نصل إلى أكبر فئة من الشباب، الذين كانوا يعملون قبل جائحة (كورونا) باليومية.





واستكمل: "هؤلاء يمثلون 69% من القطاع الاقتصادي في قطاع غزة، صنفنا المسجلين وفق 8 قطاعات، قطاع التجارة، بنسبة 26%، والصحة والتعليم والخدمات، 25%، وقطاع الإنشاءات، 14%، والنقل والمواصلات، 11%، وقطاع الزراعة، 7%، والمطاعم والفنادق، 10%، و60% من الفئات المسجلة هي من الشباب ما بين 19 إلى سن 30، فكان تركيزنا على فئة الشباب".



وأفاد السماك بأنّ هناك احتجاجاً على المستفيدين الأعزاب واحتجاجهم منطقي وصحيح، لكن عندما نحلل البيانات الموجودة ستجد أن 26 % من المسجلين على قاعدة البيانات من عزباء، فنضطر إلى الاهتمام بهذا المعيار.





واستكمل: "لم نعطِ كل العزباء المسجلين، أعطينا حوالي 21% فقط من العدد الإجمالي للعزباء المسجلين، هؤلاء أغلبهم يعمل في الأعمال المتفرقة، ركزنا على من يمارس أعمالاً غير منظمة، اجتهدنا أن نصل إلى الفئات الأكثر هشاشة، الأسماء جاءتنا من قطاعات مختلفة، ومعيار الفقر والحاجة لم يكن المعيار الأساسي، بل عملنا على معيار الضرر الناتج عن جائحة كورونا".



وقال: إنّ 170 ألف أسرة، استفادت من المنح القطرية خلال الـ 3 أسابيع الماضية، من أصل 310 ألف أسرة في قطاع غزة، ما يعني أن أكثر من نصف المجتمع استفاد، بقي 140 ألف أسرة في القطاع، منهم 110 آلاف موظف يعملون في حكومتي غزة والضفة، 13 ألف موظف، يعملون في الوكالة، 32 ألف موظف متقاعد، لغة الأرقام تجبرنا أن نذهب لفئة الأعزاب، وهذا أمر طبيعي".



ونوّه السماك إلى أنّ معظم الناس، الذين استفادوا استحقوا المنحة، هناك بعض إشكالات الآحاد، وتواصلنا معهم وأطلعناهم على السياسة التي عملنا عليها بأن أسماءهم وردتنا من ضمن قوائم المؤسسات والقطاعات المختلفة، وتفهموا ذلك، جاهزون لاستقبال أي شكاوى تتعلق بأسماء موظفين استفادوا من المنحة، مع العلم أننا ندقق بياناتنا على بيانات الحكومة، ونحرص على ألا يستفيد أي موظف.



وأردف: "250 موظفاً مفصولاً من العمل خرجوا من دائرة الديوان، وخرجوا من البيانات الحكومية، وهؤلاء لا يعرف عنهم المواطنون، بعضهم استفاد من المنحة، نحن مسؤولون عن كل اسم أطلقناه، أي خطأ صدر منا نحن مسؤولون عنه، وجاهزون لمتابعته ومراجعته.





واستدرك: "لكن لا بد أن يتم تقديم شكوى بشكل رسمي، من لديه تظلم وتضرر من الجائحة، ولم يستفد عليه التواصل مع موقع وزارة العمل، بالدخول إلى أيقونه الشكاوى، ومهمتنا متابعة كل شكوى، والرد عليها والاتصال بصاحبها بشكل مباشر، وجاهزين للاستماع لكل الشكاوى والرد عليها، أبلغتنا الجهات الحكومية أن المنحة دفعة واحدة لمرة واحدة، ونتمنى أن تستمر لأن شعبنا بحاجة كبيرة".

رام الله - دنيا الوطن