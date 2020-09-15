المؤتمر الشعبي العربي في اليمن يُدين اتفاقات التطبيع مع دولة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دان المؤتمر الشعبي العربي في اليمن، اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال.



وأكد عضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي في اليمن، عدنان العبسي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، إدانة بلاده لاتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال، وعدم اعترافها بكل الاتفاقيات السابقة واللاحقة، والمخطط لها ما بين العرب وإسرائيل.



ووجه رسالة تمثل الشعب اليمني، ومنظمات المجتمع المدني، بأن على كل من يحمل ذرة عروبة، الاستنهاض لمحاربة المؤامرة التي تحاول العبث بقضية العرب المركزية فلسطين، والرد العملي والفعلي عليها.



وأوضح العبسي، أن الفعاليات والمظاهرات والندوات الثقافية والجماهيرية في اليمن، ستستمر ضد اتفاقيات التطبيع الإماراتية البحرينية مع دولة الاحتلال.