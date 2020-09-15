قيادي بالجهاد: الرئيس أدرك أن التسوية تشكل انتحاراً سياسياً وعلى المنظمة العودة لميثاق 1968

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد الدكتور جميل عليان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن حركته ترى بأ توحيد الجهد الفلسطيني، ضرورة وطنية وسياسية، وبدونها لا يمكن تحقيق النصر على المشروع الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الحركة تؤمن أن لقاء الأمناء العامين، يعتبر خطوة إجبارية؛ من أجل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وأنه لا يمكن مواصلة مشروع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بدون توحيد العمل الفلسطيني المقاوم.



وأشار عليان في لقاء عبر "دنيا الوطن"، إلى أن اللقاء، جاء متأخراً كثيراً، لكنه يعتبر خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، وذلك بعدما وصل الفلسطينيون جميعاً إلى قناعة أن المطلوب منهم أمريكياً وإسرائيلياً وبعض العرب، هو الاستسلام الكامل، وبدون أي حقوق سياسية وطنية، وأن إسرائيل لا تريد أقل من فلسطين الكاملة على الأقل في هذه المرحلة، وتريحيل سكانها لاحقاً.



وقال عليان: "أدرك رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أن طريق التسوية بات يشكل انتحاراً سياسياً، لا يستطيع أي فلسطيني مهما كان تاريخه وموقعه أن يقبل به، كما أدرك أن حساباته بخصوص الدعم العربي، كانت خاطئة، والأهم إدراك السلطة أن المقاومة في غزة تشكل أقوى الأوراق الفلسطينية في المواجهة، وأن إشاعة دولة غزة مجرد تدليس صهيوني أمريكي، واخيراً شكلت (صفقة ترامب) الصاعقة الكبرى للسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وللكل الفلسطيني".



وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية في رام الله، وحماس في غزة، على يقين أنهما لا يستطيعون المضي قدماً في المشروع الوطني بدون بعضهما البعض، وأن الظروف الفلسطينية الذاتية باتت ناضجة للمصالحة، وكذلك الظروف الموضوعية التي أصبحت في أغلبها تهديداً للفلسطينيين كالتطبيع وعلاقات بعض الدول العربية، بإسرائيل، وضعف الدول العربية المركزية، نتيجة للأحداث الداخلية التي اجتاحت هذه الدول تقريباً.



وأوضح القيادي في الجهاد الإسلامي، أن خطوة اجتماع الأمناء العامين، تبقى هشة مالم يتم تحديد الأهداف المرجوة بدقة، وأن يكون التوافق أو الإجماع الوطني، هو القانون الذي يحكم كل الخطوات القادمة، منوهاً إلى أن الأهم هو المسارعة في مغادرة النفق الذي سبب كل هذا الدمار للمشروع الفلسطيني، والحقوق، مشيراً إلى أن المقصود هنا اتفاق أوسلو، وكل ما ارتبط به من مخرجات، ابتداء من الاعتراف بالاحتلال، وليس انتهاءً بإعادة تعريف السلطة على قاعدة، أن الجميع يمر بمرحلة تحرر وطني، لها أدواتها وخطابها وتحالفاتها وأهدافها.



وقال: "إن من أهم الدلائل على دوران عجلة العمل الفلسطيني الجمعي، وتطبيق مخرجات اللقاء، وعلى قاعدة المواجهة كما اتفق الأمناء العامون، هو انطلاق المقاومة الشعبية في كل الضفة، والعمل بسرعة على ترتيب البيت الفلسطيني، والتحلل من كل أدران مرحلة التسوية المشؤومة".



وحول إمكانية دمج حركة الجهاد الإسلامي في منظمة التحرير، أكد عليان أن حركته منذ عقود، وهي تطالب بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير، لتبقى الإطار الجامع للكل الفلسطيني، مشيراً إلى ان إعادة البناء، تعني أن تعود المنظمة إلى تفعيل الميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1968، الذي يؤكد على الكفاح المسلح كخيار للتحرير، وعلى أن كل فلسطيني من النهر إلى البحر، هي أراضٍ فلسطينية، ولا يجوز الانتقاص منها مثقال ذرة.



وقال: "نريد في الجهاد الإسلامي، أن تكون المنظمة، المظلة الوطنية للكل الفلسطيني بدون استثناء، وعلى قاعدة الحفاظ على الثوابت والحقوق التاريخية والشراكة الكاملة"، مضيفاً: "يجب أن تبقى منظمة التحرير كذلك الإطار الفلسطيني المقاوم، لأننا في الجهاد نؤكد أن شعبنا لازال في مرحلة التحرر الوطني، وأن إعادة بناء المنظمة، يعني إعادة بناء هياكلها ومؤسساتها وأدواتها وخطابها، بما يناسب مرحلة التحرر، وأنه من غير اللائق أن نقيم الدولة، ونحن تحت الاحتلال، لأنها ستولد مشوهة وغير سوية".



وأضاف عليان: "إننا في حركة الجهاد، كما الكل الفلسطيني، نعمل من أجل تحرير فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابنا الوطني، أما أن نبني الدولة تحت حراب الاحتلال، فهذا ثبت عبثه، وما أكدت السنوات السبع والعشرةن الماضية، وكذلك أكدته صفقة ترامب المشؤومة".



وفي السياق، أكد القيادي في الجهاد، أن تحويل مخرجات اجتماع الأمناء العامين إلى برامج عمل قابلة للتطبيق، هو مدخل رئيسي للنجاح، وإنما اتفق عليه من تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة، خطوة مهمة على أساس أن تكون المقاومة الشعبية غير خاضعة للمزاج الفصائلي، وأنه لا يوجد وقت للانتظار، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه لايجوز التأجيل او التراخي.



وقال: "إن امتلاك أدوات المقاومة الشعبية، أمر ضروري، وأول الأدوات هو الانخراط الشعبي العام في هذه المقاومة، وأن يكون الشعب الفلسطيني كله جزءاً من التخطيط والتنفيذ والقيادة لهذه المقاومة، لأنها بالدرجة الأولى هي شعبية ومهمة كل الشعب".



وأضاف: "وأن يكون الهم الوطني العام، هو المحدد الوحيد للفصائل، وأن يتم تجريم الحسابات الضيقة في العمل الوطني العام، بمعنى أن يكون الانتماء للجماعة الوطنية مقدم على الجماعة الحزبية أو السلطوية".



وشدد عليان على ضرورة إنهاء حالة التنافر في الخارطة السياسية والحزبية الفلسطينية من خلال اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الثوابت والحقوق الكاملة، والمقاومة والشراكة الحقيقية والشفافية بكل أشكالها، وعدم إخضاع المصالح الفلسطينية للتوازنات الإقليمية والدولية، التي أدخلت المشروع الفلسطيني والحقوق إلى محرقة الحقوق والثوابت والانقسام.



وأوضح أن الخروج من نفق التسوية المتمثل باتفاقية أوسلو، الذي يعترف أصحابه أنه شكل وبالاً على المشروع الوطني، وأنه السبب الرئيسي في كل ما وصل إليه الفلسطينيون، يشكل شرطاً ضرورياً لنجاح مخرجات الاجتماع.



وأشار عليان، إلى أنه يجب إعادة تعريف السلطة بشكل مختلف تماماً عن تعريف اتفاقية أوسلو، وبشكل منفصل تماماً عنها، معتبراً أن ذلك في منتهى السهولة إذا أردنا الخروج من حالة الوصاية الدولية، مشدداً على ضرورة ضرب كل ما أنتقص من حقوقنا سواء أكان اتفاقيات أو مؤسسات أو ضغوطات بعرض الحائط.



وفيما يتعلق بحالة التطبيع الاماراتي والبحريني مع إسرائيل، قال عليان: "إن إقامة علاقات تطبيعية بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، لم يكن مفاجئاً لنا، لأن العلاقات واللقاءات بين هذه الأطراف قائمة منذ فترة طويلة، والتي كان آخرها مؤتمر المنامة الاقتصادي، لكن الخطورة تكمن في توقيت الإعلان عن هذه الجريمة الخطيرة، لأنها جاءت في وقت تحاول أمريكا وإسرائيل فرض تسوية أحادية الجانب على الفلسطينيين، وابتلاع كل حقوقهم من خلال ما يعرف بـ (صفقة القرن)، وهذا يؤكد أن كل الأطراف التي تقوم بالتطبيع أو تؤيدها، هي جزء من (صفقة القرن)، وتكذب بالادعاء أنها مع الحقوق الفلسطينية، وأنها فعلاً مثلت طعنة خطيرة جداً للفلسطينيين وللعلاقات الفلسطينية العربية".



أوضح عليان، أن عملية التطبيع، أكدت أن فلسطين خارج الحسابات السياسية والعروبية، وحتى الإسلامية للدول المطبعة، مثل الإمارات والبحرين، كما أكدت وهم النظام العربي، وأن هذا مجرد وعاء فارغ يستحم فيه الغرباء والأعداء كأمريكا وإسرائيل.



وأشار إلى أن عملية التطبيع ستزيد أزمات المنطقة؛ لأنها ستؤدي إلى زيادة التوتر في منطقة الخليج، وترفع من منسوب العداء مع إيران، بل وستؤدي إلى وجود إسرائيلي على الحدود الإيرانية، وسيكون العرب، هم من سيدفع ثمن أي توتر.



وقال: "إن التطبيع، وخاصة من دول الخليج، سيجعل الأمن القومي العربي مستباحاً من أعداء الأمة، خاصة امريكا وإسرائيل، وسيكون الخليج في مضرب النيران في حال نشوب صراع دولي بين الولايات المتحدة الأمريكية، ودول مثل روسيا والصين وإيران، وربما تدفع عملية التطبيع إلى زيادة حالة التوتر بين القوى المؤيدة لإيران في المنطقة، والدول الخليجية التي قامت بالتطبيع".



وفيما يتعلق برفض المشروع الفلسطيني في جامعة الدول العربية، أكد عليان، أن الجامعة العربية، فقدت أهميتها ودورها منذ أمد طويل، ولم تسجل في تاريخها نجاحاً يذكر في حل الخلافات العربية أو تطبيق البند الخاص بالدفاع المشترك، أو تحقيق المصالح العربية، ولم تشكل على الأقل حالة حيادية في الخلافات البيئية العربية، بل انحازت لطرف على حساب طرف آخر، ولم يبق من الجامعة كنظام إقليمي سوى العنوان فقط.



وقال: "الوضع العربي يمر بأسوأ أوضاعه، ولا يكاد الإنسان العربي يلمس أو يسمح بالجامعة العربية، سوى في الدول التي تمر بحالة اقتتال وتناحر داخلي، كليبيا أو العراق أو ما يحدث في سوريا، بل قامت بحرمان سوريا من مقعدها في الجامعة استجابة لرغبات القوى المسيطرة على الجامعة، وهي نفس القوى التي تشارك في تدمير الدول العربية".



وأضاف عليان: "انطلاقاً من هذا التوصيف السريع، لا يمكن أن تخرج الجامعة بأي موقف أو بيان يناصر الحق الفلسطيني؛ لأنه لم يبق من الجامعة سوى المكان أو الاسم".



وتابع بقوله: "إن من غاب عن فلسطين في حصار الرئيس الفلسطيني الشهيد أبو عمار عام 2002 وفي كل الحروب التي تعرضت لها غزة، والقتل اليومي للفلسطينيين في الضفة الغربية، وغابت عن الدفاع عن المسجد الأقصى، وعدم قيامها بأي دور يذكر في مواجهة (صفقة القرن)، ولم تشكل غطاءً سياسياً ومالياً للفلسطينيين على مدار سنوات الصراع، لا أعتقد أنها ستكون قادرة على إدانة الإمارات أو البحرين وإغضاب الدول الدول الأخرى التي باركت الخطوة كمصر وعمان والسعودية".



وأردف قائلاً: "إننا أمام نظام عربي إقليمي، لا وزن لها في الخارطة الدولية، وكثير من المنظمات الاقليمية التي أنشأت حديثاً تجاوزتها بمراحل، ونذكر الاتحاد الإفريقي، ودوره في سد النهضة، بينما الجامعة العربية، لم تكد ترى في هذا الملف".



وأوضح عليان، أن الجامعة العربية تمثل الصورة الحقيقية للحالة المتردية للوضع العربي، والاختلافات العربية الداخلية، لذلك على الفلسطينيين عدم التعويل مطلقاً على الجامعة العربية، لأنهم فقدوا دعم معظم الدعم العربي للقضية الفلسطينية.



وقال: "في اللحظة التي نصبح فيها كفلسطينيين أقوياء، من خلال تفعيل المقاومة والوحدة الوطنية، وبناء بيتنا الوطني الداخلي والتمسك بثوابتنا، حينها نستيطع أن نجبر الدول العربية والجامعة العربية، غلى تبني قضايانا، وكل العالم على احترام كلمتنا كما كنا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وقوى المقاومة في غزة بعد دحر العدو عنها".



وأضاف: "إن الوضع المأساوي والصفري الذي تمر به الجامعة ومدى استفادة الفلسطينيين سياسياً منها، يجب أن يكون على طاولة اللقاءات الوطنية الفلسطينية، للوصول إلى قرار بخصوص ما يطرح من انسحاب الفلسطينيين من الجامعة العربية، لأننا نعتقد أنه عندما يتم إصلاح الوضع الداخلي للدول العربية، سيتبعه تلقائياً إصلاح وتقوية الجامعة العربية".