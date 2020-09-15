الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب بغزة يُجري انتخابات إلكترونية لدورة 2020-2021





وبلغ عدد الأصوات الناخبة 427 صوتاً، بنسبة قياسية بلغت 93.4% من أعضاء الااتحاد، وقد جرت الانتخابات الديمقراطية وسط أجواء تنافسية ومناظرات طلابية، وقد كانت نتائج الانتخابات كما يلي:



اللجنة التنفيذية :

1. رئيس الاتحاد: محمود محمد أبو سمرة.

2. الأمين العام: أمير سليمان جندية.

3. أمين الصندوق: وسيم عبد الغفار الزعانين.

4. نائب الرئيس للشؤون الخارجية: محمد محمود صيام.

5. نائب الرئيس للشؤون الداخلية : حمزة أنور عابد.



اللجان الفرعية :

1. منسق لجنة الصحة العامة: عاصم وجيه أبو ظريفة.

2. منسق لجنة التعليم الطبي: أميرة سالم قديح.

3. منسق لجنة التبادل البحثي: نصرالله أشرف المصري.

4. منسق لجنة التبادل الطلابي: سعيد عبدالحكيم عيد.

5. منسق لجنة السلام وحقوق الإنسان: حازم وجيه أبو ظريفة.

6. منسق لجنة الصحة الإنجابية والإيدز: نوران جبريل التلباني.



اللجان المساعدة :

1. منسق المشاريع: عمر عبد الناصر علوان.

2. منسق النشر: علاء رائد عودة.

3. منسق الإعلام: محمد محمود الزبدة.

4. منسق أرشيف المعلومات: خالد محمد غبن.

5. منسق التدريبات: أيسر بسام أبو غزة.



وتقدم رئيس الااتحاد وكافة لجانه التنفيذية والفرعية والمساعدة، بجزيل الشكر والعرفان لعمادة كلية الطب، ممثلة بعميدها الدكتور سهيل المدبك، وأعضاء الهيئة التدريسية على إشرافهم على سير العملية الاانتخابية، بشكل شفاف وسليم، وإلى لجنة الاانتخابات ممثلة بالزملاء: د. مهند أبو شمالة، د. إسراء صالح، و د. سناء الكحلوت على جهودهم المبذولة في تنظيم وسير العملية الانتخابية.

رام الله - دنيا الوطنأجرى الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب غزة، وتحت إشراف عمادة كلية الطب في جامعة الأزهر- غزة يوم الجمعة الموافق 11 أيلول/ سبتمبر انتخابات إلكترونية لدورة 2020-2021 وفق اللوائح والأنظمة المتبعة في الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب.