الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب بغزة يُجري انتخابات إلكترونية لدورة 2020-2021
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب غزة، وتحت إشراف عمادة كلية الطب في جامعة الأزهر- غزة يوم الجمعة الموافق 11 أيلول/ سبتمبر انتخابات إلكترونية لدورة 2020-2021 وفق اللوائح والأنظمة المتبعة في الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب.
أجرى الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب غزة، وتحت إشراف عمادة كلية الطب في جامعة الأزهر- غزة يوم الجمعة الموافق 11 أيلول/ سبتمبر انتخابات إلكترونية لدورة 2020-2021 وفق اللوائح والأنظمة المتبعة في الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب.
وبلغ عدد الأصوات الناخبة 427 صوتاً، بنسبة قياسية بلغت 93.4% من أعضاء الااتحاد، وقد جرت الانتخابات الديمقراطية وسط أجواء تنافسية ومناظرات طلابية، وقد كانت نتائج الانتخابات كما يلي:
اللجنة التنفيذية :
1. رئيس الاتحاد: محمود محمد أبو سمرة.
2. الأمين العام: أمير سليمان جندية.
3. أمين الصندوق: وسيم عبد الغفار الزعانين.
اللجنة التنفيذية :
1. رئيس الاتحاد: محمود محمد أبو سمرة.
2. الأمين العام: أمير سليمان جندية.
3. أمين الصندوق: وسيم عبد الغفار الزعانين.
4. نائب الرئيس للشؤون الخارجية: محمد محمود صيام.
5. نائب الرئيس للشؤون الداخلية : حمزة أنور عابد.
اللجان الفرعية :
1. منسق لجنة الصحة العامة: عاصم وجيه أبو ظريفة.
2. منسق لجنة التعليم الطبي: أميرة سالم قديح.
3. منسق لجنة التبادل البحثي: نصرالله أشرف المصري.
4. منسق لجنة التبادل الطلابي: سعيد عبدالحكيم عيد.
5. منسق لجنة السلام وحقوق الإنسان: حازم وجيه أبو ظريفة.
6. منسق لجنة الصحة الإنجابية والإيدز: نوران جبريل التلباني.
اللجان المساعدة :
1. منسق المشاريع: عمر عبد الناصر علوان.
2. منسق النشر: علاء رائد عودة.
3. منسق الإعلام: محمد محمود الزبدة.
4. منسق أرشيف المعلومات: خالد محمد غبن.
5. منسق التدريبات: أيسر بسام أبو غزة.
وتقدم رئيس الااتحاد وكافة لجانه التنفيذية والفرعية والمساعدة، بجزيل الشكر والعرفان لعمادة كلية الطب، ممثلة بعميدها الدكتور سهيل المدبك، وأعضاء الهيئة التدريسية على إشرافهم على سير العملية الاانتخابية، بشكل شفاف وسليم، وإلى لجنة الاانتخابات ممثلة بالزملاء: د. مهند أبو شمالة، د. إسراء صالح، و د. سناء الكحلوت على جهودهم المبذولة في تنظيم وسير العملية الانتخابية.
5. نائب الرئيس للشؤون الداخلية : حمزة أنور عابد.
اللجان الفرعية :
1. منسق لجنة الصحة العامة: عاصم وجيه أبو ظريفة.
2. منسق لجنة التعليم الطبي: أميرة سالم قديح.
3. منسق لجنة التبادل البحثي: نصرالله أشرف المصري.
4. منسق لجنة التبادل الطلابي: سعيد عبدالحكيم عيد.
5. منسق لجنة السلام وحقوق الإنسان: حازم وجيه أبو ظريفة.
6. منسق لجنة الصحة الإنجابية والإيدز: نوران جبريل التلباني.
اللجان المساعدة :
1. منسق المشاريع: عمر عبد الناصر علوان.
2. منسق النشر: علاء رائد عودة.
3. منسق الإعلام: محمد محمود الزبدة.
4. منسق أرشيف المعلومات: خالد محمد غبن.
5. منسق التدريبات: أيسر بسام أبو غزة.
وتقدم رئيس الااتحاد وكافة لجانه التنفيذية والفرعية والمساعدة، بجزيل الشكر والعرفان لعمادة كلية الطب، ممثلة بعميدها الدكتور سهيل المدبك، وأعضاء الهيئة التدريسية على إشرافهم على سير العملية الاانتخابية، بشكل شفاف وسليم، وإلى لجنة الاانتخابات ممثلة بالزملاء: د. مهند أبو شمالة، د. إسراء صالح، و د. سناء الكحلوت على جهودهم المبذولة في تنظيم وسير العملية الانتخابية.