نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء 21 مواطناً من الضفة غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.





وقال نادي الأسير في بيان له: إن الاحتلال اعتقل 15 مواطناً من بلدات العيسوية، والطور، والعيزرية في القدس المحتلة وهم: محمد عبيد، ومروان مصطفى، وموسى مصطفى وثلاثتهم قاصرون، إضافة إلى أكرم داري، ومحمد خالد محيسن، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد مأمون محيسن، وفارس الزعتري، وعبد الله أبو ريالة، وحمزة أبو الهوى، وفادي خويص، ومحمد أبو جمعة، ومحمد أبو غنام، إضافة إلى أشرف الياسيني من العيزرية.





ومن طولكرم، اعتقل الاحتلال مواطنين هما: لؤي زيدان جابر (43 عاما)، وراسم محمد عودة (40 عاماً)، ومواطن آخر من الخليل وهو الأسير المحرر محمود محمد الفسفوس (30 عاماً).





كما جرى اعتقال الأسير المحرر حسان اشتية من نابلس، من مكان سكنه في رام الله، إضافة إلى المواطن جمال النبالي من رام الله وهو أيضاً أسير محرر، وموسى يعقوب عاصي من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت.

رام الله - دنيا الوطن