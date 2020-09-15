شؤون فلسطينية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء 21 مواطناً من الضفة غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير في بيان له: إن الاحتلال اعتقل 15 مواطناً من بلدات العيسوية، والطور، والعيزرية في القدس المحتلة وهم: محمد عبيد، ومروان مصطفى، وموسى مصطفى وثلاثتهم قاصرون، إضافة إلى أكرم داري، ومحمد خالد محيسن، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد مأمون محيسن، وفارس الزعتري، وعبد الله أبو ريالة، وحمزة أبو الهوى، وفادي خويص، ومحمد أبو جمعة، ومحمد أبو غنام، إضافة إلى أشرف الياسيني من العيزرية.

ومن طولكرم، اعتقل الاحتلال مواطنين هما: لؤي زيدان جابر (43 عاما)، وراسم محمد عودة (40 عاماً)، ومواطن آخر من الخليل وهو الأسير المحرر محمود محمد الفسفوس (30 عاماً).

كما جرى اعتقال الأسير المحرر حسان اشتية من نابلس، من مكان سكنه في رام الله، إضافة إلى المواطن جمال النبالي من رام الله وهو أيضاً أسير محرر، وموسى يعقوب عاصي من بلدة قراوة بني حسان في سلفيت.

أخبار ذات صلة

الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب بغزة يُجري انتخابات إلكترونية لدورة 2020-2021

الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب بغزة يُجري انتخابات إلكترونية لدورة 2020-2021

الرئاسة الفلسطينية: جميع الاتفاقيات الأمريكية والإسرائيلية مرفوضة

الرئاسة الفلسطينية: جميع الاتفاقيات الأمريكية والإسرائيلية مرفوضة

واشنطن: مظاهرة أمام البيت الأبيض رفضاً لاتفاقية التطبيع

واشنطن: مظاهرة أمام البيت الأبيض رفضاً لاتفاقية التطبيع

الجامعة العربية الأمريكية والاتصالات الفلسطينية توقعان اتفاقية تعاون

الجامعة العربية الأمريكية والاتصالات الفلسطينية توقعان اتفاقية تعاون

المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين يدين التطبيع وعجز الجامعة العربية

المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين يدين التطبيع وعجز الجامعة العربية

محافظ نابلس يُقرر إغلاق بلدة زيتا جماعين لثلاثة أيام

محافظ نابلس يُقرر إغلاق بلدة زيتا جماعين لثلاثة أيام

المالية بغزة: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

المالية بغزة: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدانين بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدانين بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب بغزة يُجري انتخابات إلكترونية لدورة 2020-2021

الاتحاد العالمي لجمعيات طلبة الطب بغزة يُجري انتخابات إلكترونية لدورة 2020-2021

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (21) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس

الجامعة العربية الأمريكية والاتصالات الفلسطينية توقعان اتفاقية تعاون

الجامعة العربية الأمريكية والاتصالات الفلسطينية توقعان اتفاقية تعاون

المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين يدين التطبيع وعجز الجامعة العربية

المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين يدين التطبيع وعجز الجامعة العربية

محافظ نابلس يُقرر إغلاق بلدة زيتا جماعين لثلاثة أيام

محافظ نابلس يُقرر إغلاق بلدة زيتا جماعين لثلاثة أيام

المالية بغزة: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

المالية بغزة: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدانين بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدانين بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار

اتحاد نقابات عمال العراق: ما قامت به الإمارات والبحرين لا يمثل إرادة الشعوب

اتحاد نقابات عمال العراق: ما قامت به الإمارات والبحرين لا يمثل إرادة الشعوب

منوعات

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

صدمة في قضية &#34;اغتصاب فيرمونت&#34;.. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

صدمة في قضية "اغتصاب فيرمونت".. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

شاهد: &#34;قمر&#34; تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها &#34;بالمايوه&#34;

شاهد: "قمر" تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها "بالمايوه"

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

بالملابس البيضاء.. وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية

بالملابس البيضاء.. وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

عربي

فيضانات السودان.. تضرر 650 ألف شخص وتحذير أممي

فيضانات السودان.. تضرر 650 ألف شخص وتحذير أممي

المغرب.. 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

المغرب.. 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

شاهد: اندلاع حريق كبير بمبنى تجاري في بيروت اليوم

شاهد: اندلاع حريق كبير بمبنى تجاري في بيروت اليوم

قرقاش: سياسات تركيا تحول دون إقامة علاقات بنّاءة معها

قرقاش: سياسات تركيا تحول دون إقامة علاقات بنّاءة معها