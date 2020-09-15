الرئاسة الفلسطينية: جميع الاتفاقيات الأمريكية والإسرائيلية مرفوضة

أكد نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن جميع الاتفاقيات الأمريكية والإسرائيلية، مرفوضة، سواء أكانت مع العرب أو غير العرب.





وأضاف أبو ردينة، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "كل هذه الاتفاقات لن تؤدي إلى الاستقرار في المنطقة، ولن نقبل بهذا التطبيع الذي هو ضرب لكل التفاهمات العربية، ونؤكد أن الطريق إلى السلام هو الشرعية الدولية، وأن القدس الشرقية عاصمة فلسطين، وأي خروج عن ذلك، هو طعن للشعب الفلسطيني".





وتابع: "معركتنا هي معركة حرية، والحفاظ على المقدسات، هناك قضية مقدسة وآلاف الشهداء والأسرى، وشعب تحت الاحتلال، ولن نعطي شرعية لأي اتفاق لا يُرضي الشعب الفلسطيني، وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة، والقدس ليست للبيع، وكل المحاولات، ستفشل على صخرة صمود الشعب".





وأوضح أبو ردينة، أن من أراد سلاماً في المنطقة، فالعنوان واضح، متمثل بالرئيس والقيادة الفلسطينية، واما بدون ذلك فلا أمن ولا سلام، مشدداً على أن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل مهما طال الزمن.





وتابع: "التحرك الذي سيجري اليوم الثلاثاء، شعبي جماهيري في كل مكان، والشعب الفلسطيني موحد في الوطن والشتات، وستكون رسالة واضحة للجميع، أن العنوان الشعب الفلسطيني، الذي لن يستطيع أحد كسره، وهي تحركات تثبت أن الشعب الفلسطيني صاحب القرار، وأنه لا يمكن تجاوزه".





وشدد على أن أي اتفاق سيفشل، وعلى أمريكا إسرائيل وبعض العرب، أن يعلموا أن كل الاتفاقات لن تقدم شيئاً، بل لمزيد من التوتر، وعدم الاستقرار، وسنبقى نحافظ على مقدساتنا وقضيتنا.





وأوضح أن هناك اقتراحات عديدة، وأن الحراك أولاً سيكون شعبياً، وبعدها ستجتمع القيادة الفلسطينية، بالتواصل مع الأمناء العامين؛ لدراسة الخطوات القادمة، مؤكداً على وحدة الموقف، وعدم السماح لأحد، بالتكلم باسم الشعب الفلسطيني.





وأكمل أبو ردينة: "حراك اليوم، سيبدأ شعبياً وستتطور الأمور وفق تطور الأحداث، والاجتماعات ستبقى مفتوحة ومستمرة، والتواصل مع كافة القوى والفعاليات، ولكل يوم سياسته وقراره".

رام الله - دنيا الوطن