دولي

لن تصدقوا.. عدد الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام تجاوز 80 ألفاً باليابان

لن تصدقوا.. عدد الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام تجاوز 80 ألفاً باليابان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، في بيان لها اليوم: إن عدد المواطنين المقيمين في البلاد، الذين تزيد أعمارهم عن مئة عام، تجاوز 80 ألف شخص.

وأشارت إلى أنه يوجد حالياً في اليابان 80450 شخصاً، تزيد أعمارهم عن 100 عام وفق (روسيا اليوم).

وذكرت الوزارة، أن هذا المؤشر، ازداد خلال العام الماضي، بمقدار 9176 شخصاً.

ونوهت بأن 88٪ من المعمرين اليابانيين، من الجنس اللطيف 70975 امرأة.

وبحسب الوزارة، فإن أكبر امرأة معمرة في البلاد، تبلغ من العمر 117 عاماً، وتعيش في محافظة فوكوكا، وأكبر رجل يبلغ من العمر 110 سنوات، ويعيش في محافظة نارا.

في العام الماضي وحده، تجاوز عدد الأشخاص فوق سن 100 في اليابان لأول مرة حدود الـ 70 ألفاً؛ ووفقا للخبراء، إذا استمرت المشكلات الديموغرافية الحالية في البلاد، فبحلول عام 2053 سينخفض عدد سكان اليابان من 127 مليوناً في الوقت الحالي، إلى 100 مليون شخص، وبحلول عام 2065 إلى 88 مليوناً، وسيكون 38 ٪ منهم من الأشخاص فوق سن الستين.

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