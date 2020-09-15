الجامعة العربية الأمريكية والاتصالات الفلسطينية توقعان اتفاقية تعاون

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت الجامعة العربية الأمريكية، وشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين، جرى التوقيع بين مساعد رئيس الجامعة، المهندس براء عصفور، ومدير مبيعات الشركات في الاتصالات، معاذ حبوب، بحضور مدير دائرة الشؤون الإدارية في الجامعة، محمد مسعد.



وأكد عصفور على أهمية التعاون بين الجامعة، والشركات الفلسطينية، في سبيل خدمة العملية التعليمية، والمجتمع المحلي.



من جانبه، أشاد حبوب، بالدور الذي تقوم به الجامعة العربية الأمريكية، التي تعتبر من أبرز المعالم في محافظة جنين، وهي صرح علمي، يفتخر به.