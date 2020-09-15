وزير الخارجية الإماراتي: أدعو القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

طالب وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، القيادة الفلسطينية، إعادة النظر في توجهاتها، والسعي إلى استئناف المفاوضات مع إسرائيل، مبيناً أن اتفاق السلام مع تل أبيب، أوقف عملية الضم لمناطق في الضفة الغربية.



وقال بن زايد في مقال له بصحيفة (وول ستريت جورنال)، إن الفلسطينيين، سيحظون كما هو الحال دائماً على دعم كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الدعم الذي أصبح له وزن أثقل في العلاقات مع إسرائيل.



وأضاف بن زايد: "إن وتيرة التطبيع ومجالاته لن تنال من السعي نحو إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق الحقوق الفلسطينية"، موضحاً أن الاتفاق مع إسرائيل بمثابة فرصة من أجل التعامل مع القضايا الملحة في المنطقة.





وأشار بن زايد، إلى أن الإمارات وإسرائيل وكل دول المنطقة مرهقة من المواجهات، وبزغت الآن ضرورة إقامة علاقة جيدة بين إسرائيل، والدول العربية.





وقال: "يتوجب علينا اتباع الحوار الذي يخفف من التوتر في المنطقة، ويدفع نحو التسامح الديني، كما هو الحال لدينا في الإمارات، وأن يخلق تعاوناً اقتصادياً من الخليج، وحتى البحر الأحمر".



وأشار بن زايد، إلى أنه سيتم العام المقبل إقامة مجموعات دائمة بين الإمارات وإسرائيل، لتبادل بعثات الدراسة وغيرها من المشاريع الصغيرة، التي ستحمل إلى العالم رسالة سلام.



وأعلنت البحرين، الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات، التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 آب/ أغسطس الفائت.

رام الله - دنيا الوطن