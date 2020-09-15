محافظ نابلس يُقرر إغلاق بلدة زيتا جماعين لثلاثة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم الثلاثاء، إغلاق بلدة زيتا جماعين جنوب نابلس، لمدة ثلاثة أيام، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).



وقالت المحافظة في بيانها: إن المحافظ رمضان، أصدر قراراً بإغلاق بلدة زيتا جماعين، لمدة ثلاثة أيام، إثر تسجيل أعداد من الإصابات بفيروس (كورونا)، والذي تجاوز 25 إصابة.



وأضافت: أن قرار الإغلاق، جاء بناء على توصيات وزارة الصحة في المحافظة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحالة الصحية.