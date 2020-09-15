محافظ نابلس يُقرر إغلاق بلدة زيتا جماعين لثلاثة أيام
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم الثلاثاء، إغلاق بلدة زيتا جماعين جنوب نابلس، لمدة ثلاثة أيام، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).
وقالت المحافظة في بيانها: إن المحافظ رمضان، أصدر قراراً بإغلاق بلدة زيتا جماعين، لمدة ثلاثة أيام، إثر تسجيل أعداد من الإصابات بفيروس (كورونا)، والذي تجاوز 25 إصابة.
وأضافت: أن قرار الإغلاق، جاء بناء على توصيات وزارة الصحة في المحافظة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحالة الصحية.
قرر محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، اليوم الثلاثاء، إغلاق بلدة زيتا جماعين جنوب نابلس، لمدة ثلاثة أيام، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).
وقالت المحافظة في بيانها: إن المحافظ رمضان، أصدر قراراً بإغلاق بلدة زيتا جماعين، لمدة ثلاثة أيام، إثر تسجيل أعداد من الإصابات بفيروس (كورونا)، والذي تجاوز 25 إصابة.
وأضافت: أن قرار الإغلاق، جاء بناء على توصيات وزارة الصحة في المحافظة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالحالة الصحية.
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