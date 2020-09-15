المالية بغزة: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية، بغزة، عن فتح باب التسجيل؛ لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الأول لعام 2020/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم، من طلاب جامعة غزة، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، على أن يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020م وحتى نهاية يوم السبت 31/10/2020.



وذكرت في بيان لها، أنه يمكن للموظف نفسه أو أقاربه (الأب- الأم- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت) أن يستفيد من التسجيل، بمبلغ 500 شيكل فقط، تخصم من مستحقات الموظف لدى وزارة المالية.



ولفتت إلى أنه يحق الاستفادة لكل من: الطلاب الجدد، والطلاب المسجلين للفصل الأول من العام الدراسي 2021/2020



وأفادت أنه للتسجيل، يرجى الدخول الموحد على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور- نظام التسجيل الموحد- تسديد الرسوم الجامعية).