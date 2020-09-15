الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدانين بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار





وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، وغرامة مالية 20 ألف دينار أردني، ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها.



وجاء هذا الحكم، استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الخليل أصولاً، والبينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة، رامي الشيخ.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية الخليل، برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي محمود أبو عياش، والقاضي عزات عبد الله، حكماً بإدانة المتهم الأول (ع، ب) والمتهم الثاني (م، ا)عن تهمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بالاشتراك، بقصد الاتجار خلافاً لأحكام المادتين (21/2) و(35) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.