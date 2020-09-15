اتحاد نقابات عمال العراق: ما قامت به الإمارات والبحرين لا يمثل إرادة الشعوب

قال الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، إن ما قامت به دولة الإمارات، ومملكة البحرين من تطبيع للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مرفوض، ولا يمثل إرادة الشعوب.





وأكد الاتحاد في بيان له، رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه سيواصل دعمه على كافة الأصعدة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة المشروعة، على كامل ترابه الوطني وفق (وفا).





وأضاف: أن مرحلة التطبيع التي بدأتها دولة الإمارات، وصولاً إلى البحرين دون مسوغ، وصمة عار، تضاف في سجل الداعين للتطبيع، وتخاذلهم أمام العنجهية الأميركية غير مبالين بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.





وأشار إلى أنه بدلاً من الدعم المتواصل للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير المصير، بدأت مرحلة تطبيع العلاقات مع الاحتلال.





وأعرب الاتحاد عن مساندته للشعوب العربية والإسلامية في كل مكان، معلناً تضامنه مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في رفضه للتطبيع.

رام الله - دنيا الوطن