قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيرو (كورونا) في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الثلاثاء رقماً يومياً قياسياً جديداً باقترابها من 5 آلاف مصاب.





وقالت الوزارة إن 4812 مصابا جديدا تم تسجيلهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم يومي مسجل على الإطلاق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1136 حالة وفق (عكا للشؤون الاسرائيلية).





ووصل عدد الإصابات الكلي إلى قرابة 160 ألف مصاب، منهم قرابة 40 ألف وصفوا كمصابين نشطين، بينما تعافى البقية.





ويعالج في المستشفيات 1145 مصاب وهو أعلى رقم حتى الآن، حيث وصفت إصابة 521 شخص بالخطيرة، منهم 141 على أجهزة التنفس الصناعي.





وجاء هذا الارتفاع في ظل رفع عدد الفحوصات اليومية التي وصلت إلى قرابة 50 ألف فحص، تبين من خلالها إصابة 10% من المفحوصين.

رام الله - دنيا الوطن