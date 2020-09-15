ثلاث وفيات و230 مصابًا بفيروس (كورونا) بالقدس خلال يومين

أعلن عضو وحدة مكافحة (كورونا) بالقدس، علي الجبريني، عن وفاة 3 مواطنين، وإصابة 230 آخرين بالفيروس في المدينة المحتلة، خلال اليومين الماضيين.





وأوضح الجبريني في بيان، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في القدس ارتفع إلى 42 وفاة، بعد تسجيل وفاة سيدتين من سلوان ورأس العامود، ورجل من حي أم ليسون بالقدس.





وأضاف: أن عدد الإصابات، ارتفع إلى 1907 إصابات، منذ بداية انتشار الفيروس، وذلك بعد تسجيل 230 إصابة اليوم وأمس، و60 حالة شفاء.





وحذر الجبريني من خطورة الفيروس، الذي يواصل التفشي بين صفوف المقدسيين، وسائر البلاد بشكل كبير، داعيًا لمواجهته بالطرق الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة.





وطالب أهل القدس بإجراء الفحوصات للكشف عن الفيروس، مشيرًا إلى أن هناك تأخير في صدور نتائج عدد من الفحوصات، بسبب الإقبال الكبير عليها من قبل المواطنين.





وناشد الجبريني بضرورة الالتزام بتعليمات الصحة الخاصة بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية، والمواظبة على التعقيم باستمرار.

رام الله - دنيا الوطن