(كورونا).. أعلى زيادة يومية حول العالم بإجمالي 29.5مليون إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

اقترب إجمالي الإصابات بـفيروس كورونا الجديد في العالم من 29.5 مليون إنسان، بعد أن سجل العالم أعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.



وأظهر إحصاء جديد لموقع (worldometers) العالمي والمختص برصد الحالة الوبائية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء (كوفيد-19) وصل إلى 932,801 حالة، فيما وصلت حالات التعافي من الفيروس 21,280,281حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة مشهد الإصابات بفيروس كورونا حيث تم تسجيل 6,749,289 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الى 199ألف حالة.



وحلّت الهند في المركز الثاني بعد تسجيلها 3,322حالة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل اجمالي الإصابات 4,930,236اصابة، والوفيات 80,808حالة.



البرازيل ترصد 15 ألفا و155 إصابة جديدة و381 وفاة

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها رصدت 15,155إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4,349,544، في حين زاد عدد الوفيات 381 حالة ليصل الإجمالي إلى 132,117حالة.



كوريا الجنوبية تسعى لتأمين لقاح لحوالي 60% من السكان

وأفادت وزارة الصحة الكورية الجنوبية بأنها تسعى إلى تأمين لقاح فيروس كورونا لنحو 30 مليون شخص، أي ما يعادل 60% تقريبا من السكان.



ورصدت كوريا الجنوبية 106 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، مما يرفع حصيلة الإصابات الكلية إلى 22 ألفا و285 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 367.



8 إصابات جديدة ببر الصين الرئيسي

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 8 إصابات جديدة، نزولا من 10 حالات في اليوم السابق.



وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وأنه لم تسجل حالات وفاة جديدة.



وسجلت الصين 9 إصابات جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 39 في اليوم السابق.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 85 ألفا و202، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.



الصحة الفلسطينية تسجل 255 حالة وفاة منذ تفشي الوباء

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اأمس الاثنين، تسجيل 788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات أخرى جراء الوباء لتصل الحصيلة الاجمالية للوفيات منذ تفشي الوباء في فلسطين 255، فيما سجلت 1324 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



الكيان الإسرائيلي يسجل 3192 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 3192 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و11 حالة وفاة لتصل الحصيلة الاجمالية للوفيات منذ تفشي الوباء 1136، وبلغت الإصابات النشطة 39592، من بينها 524 حالة حرجة، إضافة الى 142 حالة تحت أجهزة التنفس.



وذلك في الوقت الذي يعيد فيه الكيان فرض حجر صحي تام اعتبارا من الجمعة ولمدة ثلاثة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد في محاولة للتخفيف من عواقب موجة إصابات ثانية.



مئات الإصابات الجديدة بتونس عشية فتح المدارس



وأحصت وزارة الصحة التونسية 747 إصابة جديدة خلال 48 ساعة، في حصيلة جديدة تثير قلق التونسيين عشية فتح المدارس.



وأصبح العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس مع آخر تحديث للوزارة 7382 إصابة مؤكدة منذ بداية تفشي الفيروس في مارس/آذار الماضي.



وأصيب أغلب المرضى بعد قرار إعادة فتح الحدود أمام الرحلات الدولية في 27 يونيو الماضي إثر فترة إغلاق امتدت ٣ أشهر.



وبحسب بيانات الوزارة يرقد في المستشفيات 131 حاملا للفيروس، من بينهم 30 في غرف الإنعاش و11 يخضعون للتنفس الاصطناعي.



وتسجل تونس منذ أكثر من أسبوع معدل إصابات بالفيروس يفوق 300 إصابة يوميا، ومع ذلك تمسكت الحكومة بقرار العودة إلى المدارس اليوم الثلاثاء بصفة تدريجية، مع اعتماد المناوبة بهدف الحد من مخاطر تسرب العدوى.



مصر تسجل 168 إصابة جديدة و13 وفاة



وقالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة.



وأفادت الوزارة أن العدد المسجل في مصر حتى الآن هو 101,177حالة، من ضمنهم 84,969 حالة تم شفاؤها و5661 حالة وفاة.



وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة المصرية أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة ابتداء من 21 سبتمبر الجاري.



منظمة الصحة تحذر من "أقسى شهرين" في المعركة ضد كورونا

وأعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، أمس الاثنين، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.



وقال كلوغي :"إن أكتوبر ونوفمبر القادمين، سيكونان "أقسى شهرين في مواجهة الوباء، وسيصبح الأمر أقسى و سنشهد ارتفاعا في الوفيات".