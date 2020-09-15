إغلاق مجلس القضاء الأعلى في جنين بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب مجلس القضاء الأعلى لمدة 24 ساعة، بناء على توصية من مديرية الصحة في المدينة.



وأوضح الرجوب، أن الإغلاق، يأتي بعد اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا)، ولغايات التعقيم، وإجراء الفحوصات لجميع المخالطين؛ حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.