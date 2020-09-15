شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوت الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات، طالت عدة شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تركزت في بلدة العيسوية بالقدس.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين، محمد ناجي أبو جمعة، ومحمد علي أبو غنام، من بلدة الطور في القدس المحتلة.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، بلدة العيسوية، واعتقلت 8 شبان من منازلهم بالبلدة، وهم: عبد الله أبو ريالة، وأكرم داري، ومحمد عزيز عبيد، ومحمد خالد محيسن، وسمير التميمي، ومحمد أبو رجب، ومحمد مأمون محيسن ومحمد القاروط.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات إسرائيلية خاصة، اقتحمت عدداً من المنازل وحطمت أبوابها، وخرّبت في محتوياتها أثناء حملة الاعتقالات التي شنتها بحق عدد من الشبان في العيساوية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب أشرف محمد الحميدي، من منزله فجراً في العيزرية شرق القدس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر حسان اشتية، بعد اقتحام منزله في حي الإرسال بمدينة رام الله.

وفي سياق متصل، شهدت بلدة سردا مواجهات عنيفة لدى مرور دوريات الاحتلال من البلدة.

وفي طولكرم، اقتحمت آليات الاحتلال مدينة طولكرم، وسط إطلاق قنابل صوتية، خاصة في حارة المنشية وشارع السكة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي زيدان جابر (43 عاماً) من مخيم نور شمس، والمواطن راسم محمد عودة (40 عاماً) من بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الأسير المحرر محمود محمد الفسفوس (30 عاماً)، بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في المدينة ومخيم العروب، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تحركاتهم.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها، وترهب سكانها.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكاً، شملت اعتقال (393) مواطناً، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.

ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزاً، كما بلغ عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.

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