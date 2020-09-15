دولي

ماكرون يمدد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية وكتل تقاطع المشاورات

ماكرون يمدد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية وكتل تقاطع المشاورات
رام الله - دنيا الوطن
وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تمديد مهلة تشكيل حكومة جديدة في لبنان لعدة أيام مع انتهاء المهلة الأولى، بينما قاطعت كتل نيابية مشاورات الرئيس اللبناني ميشال عون.

ووضع رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، مساء الإثنين، الرئيس عون في أجواء المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة دون تقدم يذكر، فيما توشك المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للطبقة السياسية من أجل إنجاز التأليف على الانتهاء وفق (عرب 48).

وانتقد كل من التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري مسار تشكيل الحكومة.

وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري عدم رغبة حركة أمل بالمشاركة في الحكومة وفق "الأسس" التي يتبعها أديب، مؤكدا أن "المشكلة ليست مع الفرنسيين"، إنما "داخلية".

وبدأ أديب الذي توافقت الكتل السياسية الرئيسية على تسميته مشاورات التشكيل الحكومي في الثاني من سبتمبر/أيلول، من دون أن يفصح بعد عن مضمونها أو مدى تقدّمها.

ويضغط الرئيس الفرنسي على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة مؤلفة من أخصائيين يمكنها العمل على تنفيذ إصلاحات عاجلة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية ومالية مدمرة تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس الماضي.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، إن الأولوية في لبنان يجب أن تكون لتشكيل حكومة في وقتٍ سريعٍ تكون مهمتها القيام بإصلاحات أساسية تساهم في نهوض البلاد.

وأضافت المتحدثة الفرنسية أن "جميع القوى السياسية في لبنان أعلنوا تأييدهم لهذا الهدف، والأمر متروك لهم من أجل ترجمة تعهداتهم والتزاماتهم إلى أفعالٍ ومن دون تأخير، وهذه من مسؤولية القوى السياسية كما أشار الرئيس الفرنسي خلال زيارته لبنان قبل أسبوعين وكما نواصل تذكير السلطات اللبنانية بذلك".

وقبيل انتهاء مهلة المشاورات الأولى، أجرى ماكرون سلسلة اتصالات في الـ24 ساعة الماضية بقادة سياسيين، وأكد لهم أنه لا يمانع تمديد المهلة الفرنسية لأيام معدودة، من باب المحافظة على المبادرة، ولعلمه بالصعوبات الموجودة وتعقيدات التركيبة اللبنانية، لكن صبره لن يكون طويلا، بحسب ما نقل "العربي الجديد" عن مصدر دبلوماسي فرنسي.

أخبار ذات صلة

قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيرو (كورونا) في إسرائيل

قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيرو (كورونا) في إسرائيل

(كورونا).. أعلى زيادة يومية حول العالم بإجمالي 29.5مليون إصابة

(كورونا).. أعلى زيادة يومية حول العالم بإجمالي 29.5مليون إصابة

البرازيل تعلن الطوارئ مع اشتعال حرائق في أكبر أراض رطبة بالعالم

البرازيل تعلن الطوارئ مع اشتعال حرائق في أكبر أراض رطبة بالعالم

انفصال كتلة ضخمة عن أكبر جرف جليدي للقطب الشمالي في غرينلاند

انفصال كتلة ضخمة عن أكبر جرف جليدي للقطب الشمالي في غرينلاند

الصحة العالمية تُحذر من ارتفاع إصابات (كورونا) بأوروبا الشهرين المقبلين

الصحة العالمية تُحذر من ارتفاع إصابات (كورونا) بأوروبا الشهرين المقبلين

ترامب: أي هجوم إيراني على أمريكا سيواجه برد أقوى بـألف مرة

ترامب: أي هجوم إيراني على أمريكا سيواجه برد أقوى بـألف مرة

إيران تكشف عن &#34;إنجازات نوعية&#34; في مجال إنتاج النظائر المُشعة

إيران تكشف عن "إنجازات نوعية" في مجال إنتاج النظائر المُشعة

تركيا: ليست لدينا أطماع في أراضي أي دولة أخرى

تركيا: ليست لدينا أطماع في أراضي أي دولة أخرى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

غزة: الأوقاف تُحذر من هدم الاحتلال لمسجد القعقاع في القدس

غزة: الأوقاف تُحذر من هدم الاحتلال لمسجد القعقاع في القدس

ثلاث وفيات و230 مصابًا بفيروس (كورونا) بالقدس خلال يومين

ثلاث وفيات و230 مصابًا بفيروس (كورونا) بالقدس خلال يومين

إغلاق مجلس القضاء الأعلى في جنين بسبب (كورونا)

إغلاق مجلس القضاء الأعلى في جنين بسبب (كورونا)

محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء منزل مقدسي لصالح جمعية استيطانية

محكمة الاحتلال تُقرر إخلاء منزل مقدسي لصالح جمعية استيطانية

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

وكالة الطاقة الذرية تُجري محادثات مع السعودية لتشديد الفحوص النووية

وكالة الطاقة الذرية تُجري محادثات مع السعودية لتشديد الفحوص النووية

حركة مقاطعة إسرائيل تدعو لمقاطعة برنامج &#34;ناس ديلي&#34;

حركة مقاطعة إسرائيل تدعو لمقاطعة برنامج "ناس ديلي"

الاحتلال يُجري تدريبات عسكرية بالأغوار الشمالية

الاحتلال يُجري تدريبات عسكرية بالأغوار الشمالية

منوعات

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

صدمة في قضية &#34;اغتصاب فيرمونت&#34;.. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

صدمة في قضية "اغتصاب فيرمونت".. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

شاهد: &#34;قمر&#34; تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها &#34;بالمايوه&#34;

شاهد: "قمر" تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها "بالمايوه"

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

بالملابس البيضاء.. وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية

بالملابس البيضاء.. وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وغياب شقيقتها عن الحفل يثير التساؤل

عربي

فيضانات السودان.. تضرر 650 ألف شخص وتحذير أممي

فيضانات السودان.. تضرر 650 ألف شخص وتحذير أممي

المغرب.. 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

المغرب.. 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

شاهد: اندلاع حريق كبير بمبنى تجاري في بيروت اليوم

شاهد: اندلاع حريق كبير بمبنى تجاري في بيروت اليوم

قرقاش: سياسات تركيا تحول دون إقامة علاقات بنّاءة معها

قرقاش: سياسات تركيا تحول دون إقامة علاقات بنّاءة معها