المغرب.. 1517 إصابة و36 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 88203.



وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بفيروس (كورونا)، إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بلغ 2163560 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب وفق (روسيا اليوم).



وأفادت المعطيات الرسمية، بتسجيل 36 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1614 حالة، وتم التأكد من 1442 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 68970، وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات، بسبب الفيروس.