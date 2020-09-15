وكالة الطاقة الذرية تُجري محادثات مع السعودية لتشديد الفحوص النووية



ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي أن تلتزم الرياض بالبروتوكول الإضافي، قال: "نبحث كل شيء".



والمحادثات جزء من مسعى لدفع 31 دولة ملتزمة بإصدارات قديمة من بروتوكول الكميات الصغيرة لإلغائها أو الانتقال إلى نصوص أحدث.



وقال جروسي في بيان لمجلس محافظي الوكالة" "هذا أمر ضروري لعلاج الضعف في نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "لذا من الواضح أنهم عندما يطورون أنشطتهم بما يشمل إدخال مواد نووية إلى المملكة، سيكون علينا حينئذ أن نملك نظام ضمانات أقوى، ولا يوجد ما يدفعني للاعتقاد أن الوضع لن يكون كذلك".وإذا أدخلت السعودية مواد نووية إلى مفاعل الأبحاث في الرياض، الذي يقترب من الاكتمال، فستبطل بذلك بروتوكول الكميات الصغيرة، وإعفائها من ضماناته الاعتيادية.وقال جروسي: إن الطرفين يبحثان أيضاً اتفاقاً إضافياً يعرف بالبرتوكول الإضافي، يتيح القيام بفحوص أشد، تشمل عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.