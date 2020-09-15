الصحة بغزة: تسجيل (79) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات الجديدة، التي جرى فحصها 1590 عينة، بينما تعافت (60) حالة جديدة.



وأكدت أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2006 إصابة منها: الحالات نشطة حالياً 1688 حالة، وعدد المتعافين 303 حالات، أما الوفيات 15.



وأوضحت، أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، تتابع تطورات الحالة الوبائية، والاجراءات المطلوبة وفق درجة الخطورة؛ لكل منطقة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن فرق التقصي، تعمل على تثبيط بؤر التفشي لحظة بلحظة، وندعو المواطنين إلى إسنادها بمزيد من الالتزام بالضوابط الصحية، وعدم الحركة في الأماكن المغلقة.



وأوضحت أن الوباء لازال في حالة انتشار، وندعو الجميع إلى عدم التراخي أو الاستهتار في إجراءات الوقاية لحظة واحدة؛ لأن "استهتارك سيقتل أحبابك".



وأكدت على الجميع عدم الخروج من المنازل إلا بارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي، كم أكدت على حماية كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، والأطفال، وضعيفي المناعة، بالالتزام التام بضوابط السلامة، وعدم خروجهم من المنازل إلا للضرورة.



وقالت الصحة: نعمل في لإطار مرحلة الاستجابة التي توازن بين استمرار التقصي، وتلبية احتياجات المواطنين، وفق الضوابط الصحية.



غزة- دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (79) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة ماضية.