الاحتلال يُجري تدريبات عسكرية بالأغوار الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تدريبات عسكرية في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن التدريبات، بدأت بعد ظهر أمس الاثنين في عدة مناطق، وهي: خربة الشق، وخربة سمرة، وخربة اوحيش.
وأضاف، أن التدريبات تجري بالمعدات الثقيلة داخل الأراضي الزراعية، وعلى مقربة من خيام المواطنين.
أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تدريبات عسكرية في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن التدريبات، بدأت بعد ظهر أمس الاثنين في عدة مناطق، وهي: خربة الشق، وخربة سمرة، وخربة اوحيش.
وأضاف، أن التدريبات تجري بالمعدات الثقيلة داخل الأراضي الزراعية، وعلى مقربة من خيام المواطنين.
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