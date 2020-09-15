الاحتلال يُجري تدريبات عسكرية بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تدريبات عسكرية في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن التدريبات، بدأت بعد ظهر أمس الاثنين في عدة مناطق، وهي: خربة الشق، وخربة سمرة، وخربة اوحيش.



وأضاف، أن التدريبات تجري بالمعدات الثقيلة داخل الأراضي الزراعية، وعلى مقربة من خيام المواطنين.