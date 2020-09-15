شاهد: اندلاع حريق كبير بمبنى تجاري في بيروت اليوم

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق كبير صباح اليوم الثلاثاء، في أحد المجمعات التجارية قيد الإنشاء في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق.وشهد مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، انبعاث سحب دخانية، مع تجدد حريق اندلع الخميس، ولكن بشكل أقل مما كان عليه. وفق موقع "أي ام ليبانون"وفي 4 أغسطس الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 192 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.