محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال أربعة شبان من يافا

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رام الله - دنيا الوطن

مددت محكمة إسرائيلية، اعتقال 4 شبان من مدينة يافا من أراضي الـ 48، اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية، أمس الاثنين، على خلفية الأحداث في مقبرة الإسعاف.



وأوضحت مصادر محلية، أنه تم تمديد اعتقال الشبان لمدة 3 أيام، بزعم استكمال التحقيقات الجارية، لافتة إلى أن الشرطة تدعي، أنها شرعت بتحقيق سري، استجوبت خلاله العمال في أرض المقبرة.



وأشارت إلى أن الشرطة، كانت قد طلبت على ضوء التحقيق، استصدار أوامر اعتقال بحق شبان يافيين، أواخر الشهر الماضي، إلا أن المحكمة، رفضت الطلب.



ومن المتوقع، أن تشن شرطة الاحتلال، حملة اعتقالات تطال شباناً شاركوا في المواجهات التي اندلعت معها، على خلفية أعمال تجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية بالمدينة خلال حزيران/ يونيو الماضي.