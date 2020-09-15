شؤون فلسطينية

استمرار حظر التجوال لليوم الـ 22 يتواصل بغزة لمواجهة (كورونا)

استمرار حظر التجوال لليوم الـ 22 يتواصل بغزة لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
يدخل حظر التجوال في قطاع غزة يوم الثلاثاء، يومه الثاني والعشرين على التوالي، في إطار الجهود الحكومية لمحاربة تفشي فيروس "كورونا".

ودعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حفاظًا على سلامتهم، وخاصة في ظل تخفيف إجراءات حظر التجوال في بعض مناطق ومحافظات قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم الوزارة إياد البزم أعلن مساء الأحد، تخفيف إجراءات حظر التجوال في عدد من أحياء محافظة غزة، وهي: حي النصر، مخيم الشاطئ، وحي الدرج في إطار عملية التقييم المستمرة للحالة الوبائية في قطاع غزة، في ظل انتشار "كورونا".

وأكد البزم في بيان صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه على سريان ضوابط وإجراءات الوقاية والسلامة في تلك المناطق، أسوة بباقي المناطق التي تشهد تخفيفًا في محافظات القطاع.

ولفت إلى استمرار منع التحرك في جميع المحافظات والمناطق الخاضعة لقرار تخفيف إجراءات حظر التجوال، بعد الساعة 8:00 مساء، وحتى الساعة 7:00 صباحًا، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبالأمس، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تسجيل 108 إصابات، و27 حالة تعافٍ، من "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي يستعرض مستجدات فيروس "كورونا"، وصل وكالة "صفا"، أنها أجرت فحوصات لـ 1582 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين في القطاع منذ مارس/ آذار الماضي وصل إلى 1927 إصابة، تعافى منها 243.

وشددت وزارة الصحة على أنها ما زالت في "مرحلة الاستجابة التي تحقق التوازن بين استمرار جهود التقصي وتلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية".

ومنذ 24 أغسطس الماضي، تفرض وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إجراءات مُشددة في إطار مواجهة انتشار الفيروس، وتتضمن حظر التجوال جميع محافظات قطاع غزة مع تخفيف الإجراءات في بعض المناطق، وكذلك الفصل بين المحافظات وتقسيمها إلى مربعات وأحياء.

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