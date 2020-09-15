قرقاش: سياسات تركيا تحول دون إقامة علاقات بنّاءة معها

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن السياسات التي تنتهجها تركيا تحول دون إقامة علاقات بناءة معها، وقال معاليه في مقابلة تليفزيونية مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية إن «السياسة التركية حيال القضايا العربية، هي التي أدت إلى تطور علاقاتنا مع اليونان من الجيدة إلى العظيمة».





وتطرق إلى الوضع الراهن في منطقة شرق البحر المتوسط، فقال: «تتطلع تركيا إلى دور أكبر من حجمها. وأعتقد أن سحب تركيا لسفينتها البحثية أخيراً يُعد بالأساس خطوة عقلانية، كما أرى أن هذا القلق من جانب الولايات المتحدة حيال قبرص يُظهِر لتركيا أنها إذا واصلت ضغوطها، فسيكون هناك دوماً رد فعل. إننا جميعاً نتوق بالفعل إلى تسوية تعود فيها تركيا إلى قاعدتها الأساسية للسلام، سواءً في تركيا أو السلام العالمي ككل».





وأضاف قائلاً: «نريد أن تكون لدينا علاقة بناءة في مجال الاستثمار في السياحة والتعاملات الاقتصادية، وما إلى ذلك، إلا أن السياسات التي تنتهجها تركيا تعقد علاقاتها مع العديد من البلدان».





رام الله - دنيا الوطن