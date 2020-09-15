شاهد: نتنياهو يتعهد بانضمام دولة عربية أخرى لاتفاقيات التطبيع





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب "عملت لسنوات طوال" من أجل توقيع اتفاق سلام مع الإمارات والبحرين، متعهداً بلحاق مزيد من الدول العربية بقطار التطبيع.جاء ذلك، في مقطع مصور، بثه نتنياهو على حسابه بموقع (تويتر) من البلير هاوس (يقع مقابل البيت الأبيض، ويخصصه الرئيس الأمريكي؛ لاستضافة كبار الضيوف في واشنطن).وقال نتنياهو: "أمسك بيدي مسودة معاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات، وإعلان السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين".وأضاف: "عملنا على ذلك لسنوات طويلة، هذه اللحظة ستأتي الثلاثاء، هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضاً في تاريخ الشرق الأوسط".واعتبر أن توقيع الاتفاقيتن مع الإمارات والبحرين "سيكون له تأثير هائل وإيجابي على جميع المواطنين الإسرائيليين"، متعهداً بانضمام دول عربية أخرى للتطبيع، مخاطباً الإسرائيليين بقوله: "أعدكم وفقاً لما أشاهده هنا بأن دولاً أخرى ستقوم بذلك أيضاً".