طالع..الأسعار المحدثة للخضروات والدجاج واللحوم بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة الخاصة بسعر الخضروات والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا .
وفيما يلي أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم، بالشيكل الإسرائيلي:
طماطم: 2
خيار: 2.5
بصل: 2.5
كوسا: 2.5
باذنجان: 1.2
بطاطس: 2
فلفل: 2
جزر: 2
ثوم: 8
ملفوف: 0
زهرة: 4
قرع: 2
ليمون: 2.5
ملوخية: 2
فاصولياء: 3
بيض: 10
دجاج: 9.5
لحمة: 35
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