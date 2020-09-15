طالع..الأسعار المحدثة للخضروات والدجاج واللحوم بغزة

نشرت وزارة الزراعة في غزة ، صباح اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة الخاصة بسعر الخضروات والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا .





وفيما يلي أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم، بالشيكل الإسرائيلي:





طماطم: 2





خيار: 2.5





بصل: 2.5





كوسا: 2.5





باذنجان: 1.2





بطاطس: 2





فلفل: 2





جزر: 2





ثوم: 8





ملفوف: 0





زهرة: 4





قرع: 2





ليمون: 2.5





ملوخية: 2





فاصولياء: 3





بيض: 10





دجاج: 9.5





لحمة: 35

رام الله - دنيا الوطن