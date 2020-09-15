انفصال كتلة ضخمة عن أكبر جرف جليدي للقطب الشمالي في غرينلاند

ذكر باحثون امس الاثنين، أن كتلة مساحتها 113 كيلومترا مربعا انفصلت عن أكبر جرف جليدي من القطب الشمالي في غرينلاند.





وأفادت هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند في بيان بأن ذلك الانفصال يبدو أنه جزء من التفكك التدريجي لنهر سبالت الجليدي.





وأظهرت المسوحات بواسطة صور الأقمار الاصطناعية أن الخسائر في المساحة على مدى العامين الماضيين تجاوزت 50 كيلومترا مربعا، أي ما يقرب من ضعف مساحة جزيرة مانهاتن في نيويورك.





وفقد الجرف الجليدي منذ عام 1999 نحو 160كيلومترا مربعا.





وقال الباحث نيلس كورسغارد، من هيئة المسح الجيولوجي للدنمارك وغرينلاند إن درجات الحراة في القطب الشمالي ترتفع أسرع من المتوسط العالمي، مما يعني أن مزيدا من الحرارة تتوفر لإذابة الجرف، وأن الكتل الرقيقة أصبحت أكثر عرضة للانهيار.

رام الله - دنيا الوطن