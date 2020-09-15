شؤون فلسطينية

القوى المغربية تطلق سلسلة فعاليات نضالية مناهضة للتطبيع

القوى المغربية تطلق سلسلة فعاليات نضالية مناهضة للتطبيع
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت الجمعية المغربية لمساندة للكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، اللتان تمثلان مجموع الأحزاب والقوى الشعبية والحقوقية والنقابية المغربية، عن إطلاق سلسلة فعاليات نضالية إدانة لهذه الاتفاقيات وتفعيلا للمواجهة الوطنية وتقوية الموقف المغربي ضد أي إختراق تطبيعي.

وأكدتا ضرورة انخراط الشعب المغربي ومكوناته وقواه الحية في تبني مضامين وخريطة طريق البيان رقم 1 الفلسطيني الذي يشكل محطة تصحيحية تاريخية لمسيرة اتفاق اوسلو المشؤوم وغيره من الاتفاقات التي ضيعت القضية وفتحت الباب للتطبيع والاختراق الصهيوني بالمنطقة والعالم.

وجددتا الإدانة والاستنكار الشديدين لكل الخطوات التطبيعية الخيانية الجارية من قبل حكام الإمارات و البحرين والتي قد تجر بعض الحكام من بعض العواصم العربية الأخرى التي تنتظر الأمر الصهيو-أميركي بذلك.

ودعت إلى اعتبار كل الاتفاقات الخيانية الصادرة عن حكام وأنظمة فاقدة للشرعية والمشروعية بأنها تأتي في إطار تحالف الإستبداد الفاسد العميل مع الصهيونية والإمبريالية ضد حقوق وقضايا ومصير الأمة وشعوبها وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

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