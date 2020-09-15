مصطفى البرغوثي يشرح للنقابات البريطانية مخاطر صفقة القرن و التطبيع

ألقى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عبر وسائل الاتصال الإلكتروني كلمة جامعة أمام الإجتماع التضامني للنقابات العمالية البريطانية في مؤتمرها السنوي شرح فيها بالتفصيل مخاطر ونوايا صفقة القرن التي سماها خدعة القرن، وفند خلالها الادعاءات بأن التطبيع يمثل سلاما.





وأوضح البرغوثي أن صفقة القرن ليست سوى مخطط صهيوني صاغه نتنياهو لتصفية كل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وأن إتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين ليست سوى محاولة للترويج و لتمرير "صفقة القرن" وتكريس نظام الأبرتهايد الإسرائيلي كبديل لقيام دولة فلسطينية حرة وذات سيادة.





وأكد البرغوثي أن صفقة القرن ومعاهدات التطبيع يؤديان إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي الأطول في التاريخ الحديث.





وشكر البرغوثي النقابات البريطانية على تضامنها الصادق مع نضال الشعب الفلسطيني ودعا ودعاها إلى تبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على نظام الاحتلال و الأبرتهايد الإسرائيلي.





وأكد ممثلو مختلف النقابات البريطانية في كلماته تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل و تصويتهم إلى جانب قرار غير مسبوق لمؤتمر النقابات البريطانية يصف الإحتلال الإسرائيلي بالأبرتهايد ويدعو إلى فرض عقوبات على الضم الإسرائيلي للأراضي المحتلة و الذي يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطن