الصحة المصرية: المصريون لن يكونوا "فئران تجارب" للقاح (كورونا)

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد، بوزارة الصحة والسكان، أن المصريين لن يكونوا أبدًا "فئران تجارب" والدولة المصرية، لن تسمح بذلك.



وأوضح حسني، وفق وكالة (سبوتنك)، أن تجربة لقاح (كورونا) الجديد على المتطوعين، جاءت بعد التيقن من معدل أمان مناسب لصحة المتطوع، مشيراً إلى أن مصر تشارك في دراسة صينية لإنتاج لقاح (كورونا)، بمشاركة الإمارات والبحرين وبعض الدول الآسيوية.





وأكد أن "الدراسة المشاركة فيها مصر، أجرت تجارب سريرية لما يقارب 35 ألف حالة خارج مصر"، متابعاً: "الدراسة الآن بلغت المرحلة الثالثة، وعقب تخطيها في حال ثبت الأمان والفاعلية للقاح، يتبقى المرحلة المقبلة، والتي تشمل تعميم وتوزيع اللقاح".



وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس (كورونا) أن "من يرغب في التطوع عليه أن يدخل موقع وزارة الصحة لملء بياناته، ويأخذ رقمًا، يتواصل من خلاله مع وزارة الصحة، ويُجرى فحص كامل للتأكد من أن المتطوع مُعافى من الأمراض، ولدى التأكد من ذلك يتناول المتطوع جرعتين من اللقاح".



وتابع أن "الجرعتين يفصل بينها 21 يومًا على مدار شهرين، ويتم المتابعة مع وزارة الصحة"، لافتاً إلى أنه قدم طلبًا للتطوع برفقة ابنه لتجارب لقاح (كورونا) السريرية؛ رغبةً في المشاركة لإنهاء معاناة المصريين بسبب الوباء، وتلبية حاجتهم إلى ظهور لقاح واق".



ولفت حسني إلى أن "دراسة اللقاح الإنجليزي توقفت بسبب ظهور مضاعفات على بعض المتطوعين، كما أن مصر مشاركة في دراسة صينية لإنتاج اللقاح، والدراسة تحتاج 6 آلاف متطوع في مصر يخضع للتجارب السريرية".

رام الله - دنيا الوطن